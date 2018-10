Des élèves exclus font la loi

Par DDK | Il ya 34 minutes | 16 lecture(s)

Quelques élèves, exclus du lycée Hocine Aït Ahmed d’Aït Smaïl, avaient menacé à la rentrée de perturber la scolarité de leurs camarades s’ils n’étaient pas réintégrés dans l’établissement. Ils sont passés à l’acte, depuis la semaine dernière, usant de violence à l’encontre du directeur et des parents d'élèves qui réclament la reprise des cours. Le dernier incident remonte à hier matin, lorsque le P/APC s'est rendu sur les lieux dans l'espoir de désamorcer la situation. Mais la tentative n'a pas abouti. «Nous demandons à notre administration et à l'association des parents d'élèves d'agir efficacement et de mettre fin à cette lamentable situation. Nous voulons reprendre les cours le plus tôt possible», nous dira un élève en colère.

M. K.