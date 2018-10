La production du secteur public en baisse de 4,5%

Par DDK | Il ya 33 minutes | 17 lecture(s)

La production industrielle du secteur public a connu une baisse de 4,5% au deuxième trimestre de l’année en cours, par rapport à la même période de 2017, selon l’Office national des statistiques (ONS). Dans le secteur des hydrocarbures, la production a reculé de 3,5% au 2ème trimestre 2018 comparativement à la même période de 2017, a rapporté, hier, l’Aps auprès de l’ONS. En effet, la production du pétrole brut et gaz naturel a reculé de 4,6% alors que l'activité de liquéfaction du gaz naturel a baissé de 6%. L'activité de raffinage du pétrole brut a connu une hausse de production de 4,2% entre les deux périodes de comparaison. Selon l’ONS, la production du secteur de l’Énergie (électricité, hydrocarbures,...) a connu une baisse de 4,9% au 2ème trimestre 2018. Une même tendance baissière a été enregistrée dans les industries sidérurgiques, métalliques, mécaniques, électriques et électroniques (ISMMEE), dont la production a reculé de 10,7%. À retenir également que le secteur des Mines et Carrières a reculé de 8,4%. En ce qui concerne la production des matériaux de construction, céramique et verre, elle a enregistré une baisse de 4,2% au 2ème trimestre 2018. Cette baisse de production a été tirée essentiellement par la branche de fabrication des liants hydriques (-5,2%) et celle des matériaux de construction et produits rouges (-19,9%). En revanche, la fabrication de produits de ciment et matériaux de construction divers a connu une hausse de +36,2% et dans la branche de verre de +22,1%. Par ailleurs, l’ONS a fait état des hausses remarquables concernant la fabrication des biens d'équipements électrique (+19%) et celle des biens d'équipements métallique (+55%). La même source a observé des relèvements remarquables pour certaines branches de l'activité industrielle durant le 2ème trimestre de l’année en cours. Il s'agit des industries chimiques qui ont augmenté de 9%, les industries agroalimentaires ont grimpé de 0,5%, et l'industrie des cuirs et chaussures a connu une hausse de 37,5%.

S. S.