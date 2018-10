Le CNSLT se lance à l’international

Par DDK | Il ya 1 heure | 127 lecture(s)

La wilaya de Bouira qui compte plusieurs sites touristiques, sera représentée dès aujourd’hui à Alger, au niveau du salon international du tourisme et des équipements de voyage, organisé chaque année par le ministère du Tourisme, au niveau du palais des expositions. En effet, c’est le centre national des sports et des loisirs de Tikjda (CNSLT), qui représentera la wilaya de Bouira, lors de cet évènement mondial. Selon M. Belkacemi Mohand-Ameziane, chargé de communication au CNSLT, un important stand sera dédié au site de Tikjda au niveau de ce salon, qui regroupera des centaines d’organismes touristiques venus de plusieurs pays du monde. Selon notre interlocuteur, les cadres du CNSLT qui seront présents à cet évènement, présenteront tout un programme d’information, afin de faire connaitre la destination de Tikjda, aux visiteurs du pays et du monde : «Ce salon se tiendra à partir d’aujourd’hui jusqu’au 20 septembre au palais des expositions à Alger. Notre participation s’inscrit dans le cadre de notre nouvelle politique d’ouverture et de promotion du tourisme de montagne en Algérie, et particulièrement, pour la promotion de la destination de Tikjda qui dispose aujourd’hui, de l’ensemble des atouts naturels et outils pour se replacer sur la scène nationale et mondiale des destinations touristiques. Notre stand comporte une exposition de nos structures et différentes activités d’animation, de divertissement et sportives aussi. Nous allons aussi exposer nos différents équipements et moyens. Des photos et des vidéos seront aussi exposées pour présenter le massif du Djurdjura, et surtout le site de Tikjda. Nous prévoyons également la signature d’accords d’échanges avec différents professionnels du tourisme qui seront présents lors de ce salon». M. Belkacemi précise par ailleurs, que le programme d’animation spécial réveillon du CNSLT, sera officiellement lancé dès aujourd’hui au niveau de ce salon. Le CNSLT participera également à la première édition du salon de tourisme africain, initié cette année par l’union africaine. Cette manifestation se tiendra du 20 au 25 octobre prochain au niveau du Club des pins, elle vise en premier lieu à favoriser les échanges touristiques et aussi établir des conventions entre différents pays africains pour promouvoir le tourisme dans ce continent.

Oussama Khitouche