Arrestation d’un couple pour escroquerie

La police judiciaire de la sûreté de daïra d’Aokas a mis fin, dernièrement, aux agissements d’un couple qui a escroqué plusieurs femmes célibataires, bercées par des promesses de mariage, a indiqué la cellule de communication de la sûreté de wilaya. Dans ce couple, la femme, âgée de 37 ans, joue le rôle de la sœur qui cherche une épouse à son frère âgé de 51 ans. Le couple escroc ciblait des femmes célibataires de quarante ans et plus. Une fois qu’une relation amoureuse et de confiance s’était tissée entre la victime et le prétendu futur mari, le couple soutirait de l’argent, des bijoux et d’autres objets de valeur à la malheureuse fiancée. L’arrestation de ces deux malfaiteurs a eu lieu suite au dépôt d’une plainte pour escroquerie par l’une des victimes, une femme de 40 ans, à qui ils avaient subtilisé des sommes d’argent en dinars et en euros, ainsi que des bijoux, avant de disparaître dans la nature. L’enquête et le travail d’investigation menés par les agents de la police judiciaire d’Aokas se sont soldés par l’identification et l’arrestation de ce couple, qui compte plusieurs affaires identiques d’escroquerie. Présentés devant les juridictions compétentes, le procureur de la République a requis des peines de deux ans et d’un an de prison ferme à l’encontre respectivement du quinquagénaire et de sa femme. Le ministère public a également demandé le payement d’une amende de 100 000 DA à chacun des accusés, en plus d’un dédommagement de 40 millions de centimes pour la victime, a souligné notre source.

