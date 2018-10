Pour «La faim zéro en 2030»

Par DDK | Il ya 1 heure | 137 lecture(s)

La direction des services agricoles de la wilaya de Béjaïa, en collaboration avec celles de la formation professionnelle, des ressources en eau, de l'éducation nationale, de la pêche et des forêts, a célébré, hier, la Journée mondiale de l'alimentation.

Cette dernière coïncide avec le 16 octobre de chaque année. «La faim zéro en 2030, c'est possible» est le thème retenu cette année pour fêter sa création par la FAO en 1945. L'innovation cette année pour la direction des services agricoles est qu'au lieu de commémorer l'événement au chef-lieu de wilaya comme d'habitude, elle a choisi de le célébrer dans toutes les subdivisions installées dans les daïras. C'est ainsi que dans la daïra d'Aokas, la subdivision agricole et la chambre de l'agriculture ont programmé, au centre de formation professionnelle (CFPA) de la ville, une série de conférences en rapport avec l'agriculture et l'alimentation. Une autre intervention sur les dangers qui peuvent provenir de l'utilisation des eaux usées dans l'irrigation des cultures sera également donnée par un spécialiste dans le domaine. En souhaitant elle aussi mettre fin à la faim dans le monde d'ici 2030, l'Angem, qui octroie des crédits aux jeunes désirant investir dans le travail de la terre, sera de la partie dans le programme de la célébration de la journée à Aokas. Dans la daïra d'Amizour, un programme similaire est également mis sur pied au CFPA par la subdivision de l'agriculture. Là aussi, des spécialistes de l'alimentation feront des communications sur l'agriculture et l'alimentation, ainsi que sur les métiers y afférents. Dans la commune de Tazmalt, une journée de vulgarisation sur l'apiculture a été organisée, avant-hier, au niveau de CFPA de la ville. À ce sujet, une communication a été présentée par une apicultrice du sud de France en collaboration entre l'association Tizizouit Ugama et une association française. La rencontre a été mise à profit pour débattre des différentes expériences et un échange d’idées dans le domaine apicole entre les deux rives de la méditerranée.

B Mouhoub.