Alerte à la méningite

Le pavillon des urgences de l'EPH Kaci Yahia de M’Chedallah et celui de la polyclinique mitoyenne sont en état d'alerte après trois cas de suspicion de méningite. La préoccupation est d'autant plus grande sachant que ces cas dépistés émanent de différentes communes de la daïra de M'Chedallah et Bechloul. Les deux premiers cas sont un nourrisson âgé de 3 mois originaire de Chorfa et une fillette de 5 ans d'El-Adjiba qui ont été admis au pavillon des urgences dimanche dernier. Le troisième cas est un jeune de 22 ans résidant à Raffour. Des soupçons de ce terrible virus pèsent également sur une fillette de 8 ans de Chorfa. Ces malades ont été évacués vers l'hôpital de Lakhdaria, selon une source médicale. Hier matin, médecins et paramédicaux étaient unanimes à dénoncer le manque de vaccin (Rovamycine), y compris pour eux, et qu'ils peuvent à leur tour contracter ce virus et devenir vecteurs. À noter que ce virus est contagieux et mortel lorsque le sujet n'est pas pris en charge à temps. Toujours est-il que la psychose s'est emparée des nombreux malades et leurs accompagnateurs qui sont venus pour consultations soit au pavillon des urgences ou au cabinet des consultations médicales de la polyclinique mitoyenne. Au niveau de la DSP, la directrice, Mme Ghalem, a affirmé que ses services ont déjà pris les devants : «Pour ces cas de suspicions de méningite, il faut savoir que la méningite est une maladie à déclaration obligatoire et pour toute maladie de ce genre, nous avons tendance à agir par excès plutôt que par défaut. C'est-à-dire dès qu’il y a la moindre suspicion, comme dans ce cas là, on le déclare en tant que tel et nous procédons aux investigations nécessaires. Pour le moment, ce sont trois cas de suspicion de méningite qui ne sont pas encore confirmés», indique la DSP.

