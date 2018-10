Opération démolition de baraques de fortune

Par DDK | Il ya 1 heure | 216 lecture(s)

Les services de l’APC d’Oued Ghir ont entamé, ces jours-ci, une vaste opération de démolition des baraques de fortunes érigées, au bord de la RN 12, par des marchands de fruits et légumes, a annoncé Yacine Ramdani, maire de cette municipalité. L’APC d’Oued Ghir, sise à la périphérie de la ville de Béjaïa, a agi, explique-t-il, conformément aux ordres émanant du chef de l’exécutif de wilaya. «Toutes les baraques du marché informel seront éradiquées cette semaine. Nous avons reçu des instructions fermes de la part du wali de Béjaïa pour procéder à la démolition de toutes les baraques installées le long de la RN 12 par les vendeurs de fruits et légumes», a affirmé l’édile communal. Ces baraques, construites en tôle et en bois, occupent de vastes espaces au bord de la RN 12, représentant ainsi un danger potentiel pour la circulation routière et constituant une source de pollution de l’environnement, suite aux jets des marchandises périmées ou leur incinération derrière ces baraques. Des dizaines de marchands ambulants de fruits et légumes, qui exercent leur activité commerciale au bord de la RN 12, depuis plusieurs années, seront ainsi délogés dans le cadre de cette opération. Ces marchands s’interrogent sur le devenir de leur activité, qui constitue pour beaucoup d’entre eux leur principale source de gain et de vie. Ils réclament des pouvoirs publics leur régularisation et la mise à leur disposition d’espaces aménagés en vue de pratiquer leur activité commerciale dans un cadre légal et organisé. A noter que les services de la mairie d’Oued Ghir ont lancé, dès l’installation de l’exécutif municipal, suite au déblocage de l’APC, depuis plus de deux mois, une vaste opération de nettoyage à travers les villages de la municipalité et au bord de la RN 12. De gros moyens matériels et humains ont été mobilisés par l’APC d’Oued Ghir pour éradiquer les décharges sauvages, qui pullulent dans la commune et le curage des caniveaux servant à l’évacuation des eaux pluviales. Les équipes de nettoiement de l’APC sont assistées par les ouvriers de la DTP quand il s’agit de curer les caniveaux longeant la RN 12, comme ce fut le cas, dernièrement, aux villages Ibachirene, Ibourassene et au chef-lieu communal. Le P/APC d’Oued Ghir a également lancé un appel aux associations locales afin de s’impliquer dans ces opérations ponctuelles de nettoyage et d’embellissement des villages, en vue d’améliorer le cadre de vie des citoyens.

B. S.