Des transporteurs ferment la RN26

Par DDK | Il ya 1 heure

En grève depuis mercredi dernier, les transporteurs assurant les dessertes Bouira - Béjaïa, Béjaïa - Bouira, M’Chedallah - Akbou et Akbou - M’Chedallah sont montés au créneau en procédant hier matin à la fermeture de la RN26, entre les wilayas de Bouira et de Béjaïa. Les protestataires ont barricadé la route à l’aide de pierres et de pneus brulés. Ce qui a obligé certains usagers de la RN 26 à rebrousser chemin et d’autres à prendre d’autres raccourcis pour éviter d’être pris dans les embouteillages. Par cette action de rue, ces transporteurs disent s’élever contre la décision subite de changer les arrêts au niveau des villes de Tazmalt, Allaghane et Akbou. Selon eux, cette décision, en plus de chambouler leur travail, elle a carrément désorienté les usagers. «La décision de transférer les arrêts a été prise à notre insu. Celle-ci n’arrange ni les transporteurs ni les usagers car ces arrêts sont situés loin des agglomérations. Conséquences : le client est déboussolé et se trouve obligé de marcher sur des centaines de mètres pour rallier les nouveaux arrêts. Le transporteur, lui, ne trouve aucun éventuel passager à embarquer au niveau de ces arrêts», confie un transporteur assurant la desserte M’Chedallah - Bouira. Pis encore, et selon les transporteurs, la même décision a entraîné des mises à la fourrière et des P.V. «Ignorant tout de ce changement, cinq transporteurs ont vu leur bus mis à la fourrière. Certains d’entre eux se sont vu dresser des PV par les services de sécurité pour non respect des nouveaux arrêts», fait savoir un des transporteurs. Avant d’ajouter : « nous nous sommes retrouvés entre le marteau et l’enclume. D’un côté, il y a les services de sécurité qui nous interdisent de nous arrêter au niveau des anciens arrêts et qui procèdent à des verbalisations, et de l’autre, il y a les usagers qui rouspètent car les nouveaux arrêts ne les arrangent guère». Devant cette situation, les transporteurs avouent avoir sollicité différents responsables dont le maire de Tazmalt, le chef de daïra, les directions des transports de Bouira et Béjaïa. Mais en vain. Lundi dernier, c’est au tour du ministre des transports d’être saisi par écrit dans une requête à travers laquelle les transporteurs qualifient la décision de la direction des transports de Béjaïa de changer les arrêts de «déloyale» et «arbitraire». Dans le même document, les transporteurs demandent que «la même réglementation soit appliquée à tous et sans distinction aucune». «Nous vivons dans une même République et nous avons les mêmes droits et devoirs», insistent les transporteurs dans leur requête. A présent, le souhait de ces transporteurs c’est le rétablissement des anciens arrêts. Il est utile de souligner que 22 transporteurs exercent sur la ligne M’Chedallah - Akbou et Akbou - M’chedallah. Et ils sont 25 à exploiter la desserte entre les wilayas de Bouira et Béjaïa dans les deux sens. A noter qu’à l’heure où nous écrivons, la RN26 demeure fermée à la circulation et qu’une délégation des transporteurs s’était rendue à Bouira pour rencontrer les responsables de la wilaya.

Djamel M.