Les ex-commerçants des 4 chemins assiègent la wilaya

Malgré une pluie battante, 46 ex commerçants sur les 55 expulsés de leurs locaux des Quatre chemins pour permettre la réalisation de l'échangeur éponyme, ont organisé dans la matinée d'hier un sit-in devant le siège de la wilaya de Béjaïa. Ils réclament des autorités concernées la tenue des promesses qu'elles leur ont faites quant à leur recasement dans les meilleurs délais. «Hors huit mois entiers après notre expulsion, s'indigne M. Belhocine Mehrez, président de l'association des ex commerçants expulsés des Quatre chemins, nous n'avons rien obtenu de concret, nous sommes dans la précarité la plus totale et nous avons des familles à nourrir. Si aujourd'hui nous nous sommes rassemblés ici devant la wilaya, c'est pour rappeler à M. le wali, à M. le chef de Daïra et M. le maire de Béjaïa les promesses qu'ils nous ont faites et qu'ils n'ont pas tenues à ce jour». Sur une large banderole accrochée à l'entrée de la wilaya on peut lire «Halte aux fausses promesses, à la gestion anarchique de l'administration, rendez-nous nos magasins». A noter que cette action de rassemblement de protestation n'est pas la première du genre, puisque pour les mêmes causes les mêmes ex- commerçants ont déjà exprimé leur indignation sur le lieu-même où se trouvaient leurs commerces, devant la wilaya et ils ont même procédé une fois à la fermeture du siège de l'APC. De son côté M. Chendouh Omar, trésorier de l'association, estime que leurs problèmes «sont dus surtout au manque de coordination entre les services de la wilaya, de la daïra et de l'APC.» Rappelons que l’APC de Béjaïa, lors d’une session extraordinaire tenue début septembre dernier, a proposé, aux élus, l’ouverture de crédit pour l’acquisition et l’aménagement d’un immeuble EDIMCO/CNEP destiné au recasement des commerçants des quatre chemins pour un montant global de 444 604 747,25 Da. Une proposition rejetée par la majorité des membres de la commission des finances pour les motifs suivants : «L’inopportunité d’une telle importante dépense, avec une si importante somme, notre APC peut réaliser de grands projets (construire un «immeuble» plus important à la place à (Ifri…Marché Lakhmis, ou même au marché EDIMCO…exploitation des locaux de Sidi Ali Lebher…)».

B. Mouhoub