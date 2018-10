L’administration rassure à tizi-Ouzou

Par DDK | Il ya 1 heure | 169 lecture(s)

Le rectorat de l’université Mouloud Mammeri vient de mettre fin à toute la polémique qui a entouré la rumeur qui a circulé sur le sujet d’accès en deuxième cycle universitaire dans les différentes spécialités, et ce, par un communiqué publié dans le site officiel de l’université. Ce dernier stipule que «le master sera pour tous les étudiants détenteurs du diplôme de licence de l’université Mouloud Mammeri, validé et approuvé par le conseil scientifique en date du 27 juin 2018, et que les facultés ont pris tous les dossiers déposés». Le même document affirme que «les étudiants ayant accusé un retard de scolarité en M2 sont invités à se rapprocher des vice-doyens chargés de la pédagogie pour étudier leurs demandes conformément aux décisions prises par le conseil des doyens tenu en date du 14 octobre 2018. Ce dernier a approuvé et à l’unanimité l’accompagnement des retardataires jusqu’à l’assainissement de leur situation pédagogique. Revenant sur le sujet de l’utilisation du logiciel progrès, la tutelle a fait savoir qu’il ne signifie pas que les demandes d’admission en master sont étudiées par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, par contre toutes les demandes sont étudiées par les facultés de l’UMMTO. Dans le même sillage l’administration à tenu à rassurer «les étudiants ayant accusé des retards durant l’année universitaire 2017-2018, surtout ceux qui sont toujours en période d’examen ou en délibération, leur inscription en master sera prise en charge dans les plus brefs délais», ajoute le communiqué. Une nouvelle très appréciée par les diplômés de l’année précédente, surtout qu’une chance en or vient d’être donnée par l’université Mouloud Mammeri leur permettant de poursuivre le cursus universitaire dans des bonnes conditions.

Lyes Mechouek