Fin de la grève dans la majorité des départements

Par DDK | Il ya 1 heure | 167 lecture(s)

La grève des étudiants de l’université Akli Mohand Oulhadj de Bouira, initiée par l’organisation UGEL depuis dimanche dernier, a pris fin hier dans la majorité des départements et facultés. Selon les étudiants ayant repris, la fin de ce mouvement de grève a été décidée suite à la satisfaction de leur principale revendication, à savoir la révision des résultats de l’accès à la première année master. En effet, après l’étude des recours déposés par les étudiants recalés ainsi que la rectification des erreurs constatées sur les formulaires d’inscription, la majorité des étudiants licenciés cette année ont été admis en première année master. Selon nos informations, le taux d’accès est passé à plus de 80%, après la validation des recours au niveau de chaque département. Ainsi, hier, seuls les départements d’économie, de lettres et de psychologie, dans le campus central, sont restés fermés. Les cours et les travaux dirigés ont été assurés normalement hier au niveau du reste des départements. Pour rappel, ce mouvement de grève ouverte a été enclenché dimanche dernier par l’organisation satellite UGEL. Même si le débrayage n’a pas été suivi par certains de départements, il a paralysé plusieurs facultés jusqu’à mardi dernier notamment au niveau de l’ancien campus. Cette organisation avait réclamé «un accès direct et sans conditions à l’ensemble des étudiants licenciés en première année master ainsi que le renforcement des effectifs d’enseignants exerçant au niveau de l’université». Une réunion élargie avait même regroupé les représentants des étudiants et le recteur de l’université, qui a rassuré ces derniers de «la disponibilité des postes pédagogiques en nombre suffisant pour prendre en charge, en première année master, la majorité des étudiants licenciés cette année à l’université de Bouira». Le même responsable a ajouté aussi que pas moins de 104 nouveaux enseignants et maîtres-assistants seront recrutés au cours de ce mois d’octobre.

Oussama Khitouche