Des engagements, des avancées, mais…

Par DDK | Il ya 1 heure | 407 lecture(s)

Le centre anti-cancer livré en mars 2019, le téléphérique opérationnel au premier trimestre de la même année. Le stade de 50 000 places reste quant à lui tributaire des financements, mais sa réception est également projetée pour mars 2019.

Telle fut la conclusion de la visite de travail et d’inspection effectuée, hier, par le wali Abdelhakim Chater et le P/APW Youcef Aouchiche, sur les chantiers de ces trois projets structurants de la wilaya. Concernant le projet du téléphérique, un premier tronçon devrait être livré d’ici la fin de l’année, selon les engagements de l’entreprise. Le taux d’avancement physique est à 60%. Le citoyen pourrait donc enfin bénéficier de ce moyen de transport au premier trimestre 2019, si toutefois les engagements sont respectés. Le wali a donné instruction au directeur du transport de faire «marquage individuel», «de renforcer le travail en moyens humains et matériels». La deuxième partie du projet n’a toujours pas été entamée, à cause de la «persistance d’oppositions», justifie-t-on. Le wali a donné des instructions pour l’organisation d’une réunion afin de régler le problème, considéré par le P/APC de Tizi-Ouzou comme «un frein» au projet. Le wali dira refuser le recours à la force publique, exigeant de «privilégier le dialogue». Notons que le projet est composé de deux télécabines, le premier tronçon, allant de Kaf Naadja jusqu’à la wilaya, comporte 65 cabines, d’un débit de 2 400 personnes/heure. Le deuxième, allant de la wilaya à Sidi Belloua, 22 télécabines et 1 000 personnes/heure. Le dernier tronçon du téléphérique relie Sidi Belloua à Redjaouna, avec un débit de 550 personnes/heure. Le projet s’étale sur 5,5 km.

La livraison du stade tributaire de la situation financière

Pour ce qui est du stade de 50 000 places, dont la réalisation est confiée à l’entreprise ETRHB, pour un délai initial de 30 mois, sa livraison est tributaire de la situation financière. C’est l’affirmation de l’entreprise sous-traitante. L’ETRHB a évoqué le problème de la révision et requis un glissement de délai pour la livraison, sachant que les délais contractuels étaient fixés à la fin de l’année. Le responsable de l’entreprise, Mohand Haddad, s’est engagé pour le mois de mars de l’année prochaine. Il a expliqué que «ce qui reste des travaux consiste essentiellement en du matériel qui sera importé», ce qui nécessite, selon lui, «les ouvertures de lettres de crédit». La question des délais avancés à chaque fois par les entreprises et qui ne sont jamais respectés a été soulevée par le président de l’APW, qui a interpellé l’ensemble des entreprises sur les différents chantiers à «être plus sérieuses quant à leurs prévisions et à se donner une marge», leur rappelant que la question relevait de la «crédibilité de l’Etat». Pour ce projet, le wali a préféré se projeter pour le début de la prochaine saison sportive, en septembre 2019. Selon la fiche technique présentée sur le chantier, le taux d’avancement physique du stade football est à 67 % (Gros œuvre 100%, toiture 85% ; Sièges pose prévue fin octobre ; mur rideau 45%, MEP (électricité, plomberie, CVC) 50%, terrain de jeu reste à réaliser drainage et gazon hybride). Pour le stade athlétisme il est à 80%, et les VRD 82%.

Le premier patient pour la radiothérapie, ce sera pour fin janvier

Le projet tant attendu du CAC (centre anti cancer), de Draâ Ben Khedda, sera livré en totalité «au plus tard le mois de mars 2019», selon le directeur de la santé, Pr Ziri. Ce dernier a expliqué à la délégation du wali que le projet dans sa totalité est actuellement à 95%. La priorité, selon lui, est à cinq services qui sont pratiquement achevés. Il s’agit de la radiothérapie : les ingénieurs sont en train d’effectuer des essais et des réglages ; Curiethérapie ; l’hôpital de jour ; Consultations spécialisées et le service de pharmacie. «L’entreprise a été mise en demeure plusieurs fois, dont une par voie de presse parce qu’elle ne pouvait pas fabriquer en totalité les portes. L’entreprise mère a débloqué une enveloppe financière de 350 000 euros, les portes seront prêtes dans deux mois». «Les services seront finis d’ici la fin de l’année», a-t-il affirmé. Le wali a insisté sur «la nécessité de terminer le projet dans les délais vu son importance vitale ; Renforcer le projet en moyens humains, matériels, techniques et technologique». Le service de radiothérapie du CAC va permettre de traiter «150 malades par jour». Il prendra en charge «la totalité des malades de la wilaya et des wilayas limitrophes et une bonne partie de l’Algérois», informe-t-on. «Le personnel spécialisé et expert a été formé à l’étranger, plus de 200 personnes qui attendent d’être injectées dans cet hôpital. Des marchés au montant de 400 millions de dinars sont visés par la commission des marchés et ils seront exécutés dans les semaines à venir», explique-t-on encore. «Une enveloppe de 100 millions de DA est dégagée en équipement», fera savoir Pr Ziri. «Le premier patient pour la radiothérapie sera reçu fin janvier», promet-il. Le président de l’APW a réagi encore une fois, par apport à cette question de délais à chaque fois renvoyés, sachant que l’ouverture partielle de ce projet était annoncée au départ pour le mois en cours. Notons que cette visite de travail rentre dans le cadre des activités de la célébration du 17 Octobre. Pour l’occasion, avant d’entamer son périple, la délégation emmenée par le wali avait commencé par déposer une gerbe de fleurs au cimetière des chouhada à M’Douha.

Kamela Haddoum.