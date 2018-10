Trois personnes arrêtées à Ouaguenoun

Par DDK | Il ya 1 heure | 152 lecture(s)

Un homme a été arrêté, cette semaine, à Ouaguenoun pour détention illégale d’une arme de poing de type PA et son chargeur, d’une paire de jumelles, d’un projecteur équipé d’un taser et d’un aérosol lacrymogène. Selon la sûreté de wilaya de Tizi-Ouzou, l’individu en question a été arrêté «suite à l’exploitation d’un renseignement recueilli sur le terrain, faisant état de détention d’une arme de poing par un citoyen». Suite à quoi, «les forces de police de la sûreté de daïra de Ouaguenoun ont ouvert une enquête qui a permis d’identifier l’individu en question, demeurant dans la daïra de Ouaguenoun», précise le communiqué de la police. L’enquête menée par les policiers de Ouaguenoun a permis l’arrestation de deux autres individus, originaires de Makouda et Ouaguenoun, pour «détention de cartouches et de douilles de différents calibres, ainsi qu’une arme de poing factice». Présentés lundi dernier au Parquet de Tigzirt, le premier cité a été mis en détention préventive pour détention d’arme blanche de 6e catégorie sans motif légal, acquisition et détention d’une arme à feu de 4e catégorie sans motif légal, alors que les deux autres individus, confondus, le premier pour acquisition et détention de munitions de 4e catégorie sans motif légal et détention de munition de 5e catégorie sans motif légal et le second pour acquisition et détention de munition de 4ecatégorie sans motif légal, ont été laissés en liberté provisoire. Par ailleurs, dans la nuit de dimanche à lundi, trois autres individus ont été arrêtés en flagrant délit de vol d’un monte-charge au niveau d’un chantier de construction sis à la rue Abderrahmane Arrous, dans la commune de Tizi-Ouzou, par les forces de la police de la 7e sûreté urbaine, a indiqué, hier, la cellule de communication de la sûreté de wilaya. L’intervention des policiers a eu lieu suite à un appel téléphonique d’un citoyen, durant cette nuit, faisant état des faits pour lesquels les trois individus furent interpellés au moment du forfait. Il s’agit d’un repris de justice âgé de 27 ans et de ses complices âgés de 58 et 31 ans qui «avaient prévu un véhicule pour le transport de l’objet volé». Une procédure judiciaire a été instruite à leur encontre pour association de malfaiteurs, vol qualifié commis de nuit et usage d’un véhicule automobile. Présentés au Parquet de Tizi-Ouzou lundi dernier, ils ont été mis en détention préventive.

M. A. T