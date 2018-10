Un faux officier de la gendarmerie arrêté

Par DDK | Il ya 1 heure | 389 lecture(s)

Les éléments de la Gendarmerie nationale de Bouira ont réussi, suite à plusieurs plaintes déposées par des victimes, à mettre hors d'état de nuire un escroc qui se faisait passer pour un officier de la gendarmerie nationale et qui trompait ses victimes en leur proposant la régularisation de leurs affaires administratives ou commerciales en suspens. En contrepartie, il les délestait de leur argent. En effet et selon un communiqué du groupement de la gendarmerie nationale, parvenu à notre rédaction hier, les faits remontent au début de ce mois, quand deux victimes de cet escroc ont alerté les services de sécurité sur son activité. Selon le même communiqué, cette personne répondant aux initiales Y. R et âgée de 24 ans, a réussi à délester ses deux victimes des sommes de 18 000 et 12 000 DA. Après avoir pris des renseignements sur ce personnage, un piège lui a été tendu. Il a été appréhendé et présenté devant le procureur de la République près le tribunal de Lakhdaria qui le mettra sous mandat de dépôt, ajoute la même source. Par ailleurs et dans le cadre de ses activités quotidiennes, la gendarmerie nationale ajoute qu’une quantité de 5 451 bouteilles de boissons alcoolisées de différentes marques a été saisie par ses éléments au début du mois en cours. Onze personnes, impliquées dans la vente et la commercialisation illicite de ces boissons alcoolisées, ont été également appréhendées.

Oussama. K