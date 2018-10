Par DDK | Il ya 1 heure | 78 lecture(s)

La ministre de l'Environnement, Fatima Zohra Zerouati, a fait état du lancement prochain d’une application mobile permettant aux citoyens d’alerter l’administration sur tout acte nuisible à l’environnement.

«La mise en place de cette application, baptisée ‘’Biati’’ (mon environnement, ndlr), entre dans le cadre d’une approche participative incitant les citoyens à s’impliquer dans la protection de l’environnement et l’amélioration des conditions de vie», a affirmé, avant-hier jeudi, la ministre lors d’une journée d’études sur la numérisation de l’information liée à l’environnement. A retenir que l’application, qui sera téléchargeable sur Play Store, sur les appareils Androïd et IOS (iPhone), a été conçue par Spider Network, une entreprise algérienne de conseil spécialisée dans les systèmes d’information et les applications internet, en collaboration avec l’Observatoire national de l’environnement et du développement durable. «Nous avons développé un système d’alerte et de suivi des anomalies liées à l’environnement. C’est un système très facile à utiliser : dès que le citoyen constate une anomalie comme une décharge interdite ou un canal d’eau qui a explosé par exemple, il rentre dans l’application et il fait son alerte», explique la représentante de Spider Network, Samira Berdjène. Une autre initiative liée à la numérisation dans le secteur de l’environnement a été annoncée lors de cette journée d’études. Il s’agit d’un système numérique intersectoriel de gestion de la planification stratégique du secteur de l’environnement (GIPSE). Par ailleurs, la ministre de l’Environnement a fait état de 156 actions relatives au Plan national sur le climat, «qui sera bientôt examiné par le Gouvernement». Il s’agit également de 113 actions relatives à la préservation de la biodiversité, 67 pour la diminution de la pollution terrestre, 40 relatives à la consommation et à la production durables et 65 pour l’application de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants. En outre, 30 actions sont inscrites entre 2018 et 2022 pour la gestion industrielle des déchets dangereux, 50 pour la gestion intégrée des ordures ménagères et 30 pour ce qui est des énergies renouvelables.

S. S.