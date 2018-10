Le tribunal juge illégale la grève de l’UGEL

Par DDK | Il ya 1 heure | 126 lecture(s)

Le tribunal administratif de Bouira a jugé illégale la grève enclenchée, dimanche dernier, par l’organisation estudiantine UGEL de l’université Akli Mohand Oulhadj de Bouira.

En effet et selon un communiqué de la cellule de communication de l’université de Bouira, l’affaire a été portée en justice en vue de «statuer sur son illégalité». Selon le même document, le tribunal administratif a prononcé son verdict mercredi dernier, jugeant cette grève «illégale et infondée». Le tribunal administratif de Bouira a également sommé les étudiants grévistes à rouvrir l’ensemble des départements fermés : «Suite à l’action de grève illégale et à la fermeture des accès de plusieurs départements de l’université Akli Mohand Oulhadj de Bouira (…), la direction de l’université a procédé au lancement d’une mesure judiciaire contre neuf étudiants et étudiantes, initiateurs de cette action. Ces étudiants ont été convoqués par les autorités judiciaires pour un procès en référé mercredi dernier et ont été entendus par un juge près le tribunal administratif de Bouira. Le tribunal administratif a jugé illégal ce mouvement de grève et a exigé aux membres de cette association de mettre fin à ce mouvement de grève et de libérer, aussi, les départements occupés afin de permettre une reprise normale des activités pédagogiques», lit-on dans le communiqué en question, qui ajoute que les étudiants grévistes seront condamnés à payer une amende de 10 000 DA quotidienne s’ils refusent de se conformer au jugement. La cellule de communication précise, aussi, que le mouvement de grève a pris fin avant-hier jeudi dernier dans l’ensemble des départements de l’université : «Le tribunal a aussi prononcé une amende de 10 000 DA quotidienne, qui sera infligée contre ces étudiants en cas de non-application de ce jugement. Jeudi dernier, une reprise des activités pédagogiques a été constatée dans la totalité des départements et facultés des deux pôles de l’université». Vers la fin, la cellule de communication de l’université ajoute que l’ensemble des demandes de recours et de rectifications des fautes d’inscription pour l’accès en première année master ont été prises en charge dans les délais, tout en précisant que certains membres du bureau de cette organisation ne sont pas des étudiants de l’université de Bouira : «Il est utile de préciser que les revendications soulevées dans la déclaration de cette association demeurent infondées, puisqu’aucun problème majeur concernant l’accès à la première année master n’est enregistré au niveau de l’université de Bouira. Les demandes de recours ont été toutes étudiées dans les délais au niveau de chaque département, au même titre que les rectifications des fautes des inscriptions initiales. Cette association, dont le bureau est constitué de quelques extra-universitaires et/ou d’anciens étudiants, n’a pas pris en considération les efforts consentis par nos équipes pédagogiques, et a préféré déclarer un mouvement de grève à sens unique», affirme enfin la même source.

Oussama K.