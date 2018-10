L’EPSP lance une campagne

Par DDK | Il ya 1 heure | 122 lecture(s)

L’EPSP de Bouira a organisé, avant-hier, une journée scientifique traitant des cancers du sein et du col utérin, au niveau du centre scientifique et de loisirs Djaffer Sidhoum, au chef-lieu de wilaya. Une rencontre à laquelle a été convié l’ensemble des praticiens, médecins généralistes et sages-femmes de la wilaya de Bouira, qui ont pris connaissance, au fil des communications, de la nécessité d’inciter les patients à un dépistage précoce : «Un cancer détecté à temps est un cancer qui se traite et qui peut être vaincu. Cette maladie n’est pas une fatalité, pour peu que la vigilance soit de mise, surtout auprès des sujets à risque», déclare Habel Slimane, surveillant médical et membre de la cellule de la formation continue auprès de l’EPSP de Bouira. La wilaya, selon certaines statistiques, recense plus de 800 cancéreux, tous types confondus, mais le nombre réel évoqué est beaucoup plus élevé, puisqu’on l’on parle de 3 000 personnes atteintes par cette maladie. Cette journée a donc été initiée pour améliorer les connaissances des praticiens et des sages-femmes sur le cancer, en général, et sur celui du sein et du col de l’utérus, en particulier. Deux maladies qui prennent de l’ampleur avec le recensement de plus en plus de cas. Parmi les conférenciers, Mme Bentahar, une oncologue, a fait un exposé succinct en démontrant l’impératif de ne négliger aucune piste lors de l’examen d’une patiente, surtout au-delà de la quarantaine. Le docteur Mili, gynécologue, lui succédera en abondant dans le même sens et en orientant l’auscultation sous différents aspects. Le docteur Chibane, médecin généraliste et Mme Recham, sage-femme, feront également part de leurs connaissances sur le sujet, en apportant des anecdotes liées à leurs expériences professionnelles. Djamel Maânane, lui, axera sa communication autour de l’aspect psychologique de la patiente. A noter qu’à partir de demain dimanche, il sera organisé une semaine de sensibilisation et de dépistage précoce de ces deux formes de cancers dans toutes les structures de santé des daïras de Bouira, Bechloul et Haïzer, qui relèvent de l’EPSP de Bouira. Ceci en collaboration avec plusieurs associations d’aides aux malades activant à travers la wilaya. «Le but recherché, c’est d’inciter les populations ciblées, à savoir les femmes, à se déplacer pour faire un dépistage précoce. Lorsqu’on fait un dépistage précoce, la rémission est assurée à 100%. L’augmentation de cas de cancers s’explique aussi par le manque de dépistages à temps. Quand le diagnostic se révèle positif, il est souvent trop tard», déplore Habel Slimane, membre de la cellule de la formation continue auprès de l’EPSP de Bouira.

Hafidh Bessaoudi