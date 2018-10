L’opération lancée aujourd’hui à Bouira…

Par DDK | Il ya 1 heure | 87 lecture(s)

La Caisse Nationale des Assurances Sociales des Travailleurs Salariés (CNAS) organise, dès aujourd’hui à l’université de Bouira, une large campagne d’information au profit des étudiants.

La campagne est placée sous le thème «La sécurité sociale vous accompagne durant votre parcours universitaire». «Nous avons prévu un bureau avec nos agents de la CNAS pour installer une cellule d’information en permettant même d’inscrire les étudiants en les enregistrant sur place», déclarera M. Chihati Amine, chargé de la communication auprès de la CNAS de Bouira. Notre interlocuteur affirme par ailleurs que des communications seront présentées en cette occasion par les cadres de l’agence CNAS sur les avantages proposés par la sécurité sociale. Une occasion pour rencontrer les étudiants et les inviter à se rapprocher de cet organisme afin de récupérer les cartes Chifa qu’ils auront au préalable demandées. A travers l’organisation de cette manifestation, la CNAS tient à informer les étudiants sur leurs droits et obligations en matière de sécurité sociale, notamment les procédures législatives prévues par la réglementation en vigueur leur permettant de bénéficier d’une qualité d’assuré social pour bénéficier des prestations en nature en matière d’assurance maladie ainsi que d’une couverture pour se protéger des accidents de travail. Pour M. Chihati, la sécurité sociale revêt d’une grande importance pour toutes les catégories d’assurés sociaux et leurs ayants droit et c’est pour cela que la CNAS ne ménage aucun effort pour améliorer la communication, mais également la qualité des prestations et des conditions de prises en charge. Il s'agit là de priorités du plan stratégique de la CNAS entrant dans le cadre de son programme d’action 2017-2019. Le système de sécurité est qualifié comme étant des plus performants en matière de sécurité sociale avec notamment la modernisation de ses services, à même de répondre favorablement aux exigences des citoyens. A signaler que l'agence CNAS de Bouira enregistre l'affiliation de pas moins de 14 117 étudiants dont 4 000 inscrits durant l’année universitaire 2017-2018. Sur ces 4 000 étudiants enregistrés auprès des services de la CNAS de Bouira, seulement 1 858 d'entre eux ont retiré leurs cartes Chifa.

Hafidh Bessaoudi