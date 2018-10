Par DDK | Il ya 1 heure | 109 lecture(s)

La caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) s’apprête à lancer, à compter d’aujourd’hui, une campagne d’information au profit des étudiants. Placée sous le thème «La sécurité sociale vous accompagne durant votre parcours universitaire», celle-ci aura lieu, pour Béjaïa, au campus d’Aboudaou. Des espaces d’information seront aussi tenus au niveau des établissements universitaires, ce qui permettra aux étudiants de s’informer des procédures d’affiliation à la sécurité sociale. Des communications seront présentées par des cadres des agences CNAS sur les avantages offerts par la sécurité sociale. Cet évènement sera aussi une occasion d’inviter les étudiants qui ont déposé les demandes de cartes Chifa à se rapprocher des structures de la CNAS pour les récupérer. La caisse vise, à travers l’organisation de cette manifestation, à informer les étudiants sur leurs droits et obligations en matière de sécurité sociale, notamment les procédures législatives prévues par la réglementation en vigueur qui leur permettent d’avoir la qualité d’assuré social après immatriculation, afin de bénéficier des prestations en nature en matière d’assurance maladie et de protection des accidents de travail. Il est utile de souligner que le nombre des étudiants affilés à l’agence CNAS de Béjaïa est de 50 622, dont 40 005 étudiants inscrits durant l’année universitaire 2018-2019. Le nombre de cartes Chifa remises à cette catégorie, cette année, est de 17 681 sur 22 964 cartes délivrées aux étudiants affiliés. Par ailleurs, la CNAS compte organiser, mercredi prochain à la salle de réunion de l'APW de Tizi-Ouzou, la première Rencontre régionale avec les médecins prescripteurs des wilayas de Tizi-Ouzou, Bouira, Boumerdès et Béjaïa, sous le thème «Agissons en parfaite synergie, pour un partenariat durable».

A Gana.