Rassemblement le 30 octobre devant la direction générale

Par DDK | Il ya 1 heure | 114 lecture(s)

Une grande colère s’empare des retraités libres du groupe Sonatrach. Ces derniers ont brandi la menace d’observer un méga sit-in le 30 du mois en cours, devant la direction générale sis à Djenane El Malik à Hydra, afin de faire valoir leurs revendications. «Les retraités libres du groupe Sonatrach, au nombre de 28 000 sur l’ensemble du territoire national déplorent le fait qu’ils sont privés de leurs droits», lit-on dans le communiqué du collectif des retraités de Sonatrach. Ces derniers veulent à travers ce énième mouvement de protestation, exiger la prise en charge de leurs revendications. Il s’agit notamment de la régularisation des retraités dans leurs pensions et indemnités, entre autres «la pension complémentaire de retraite (PCR) réduite illégalement de 20% à 12,50% traduite par une diminution drastique de 40% de notre pension, ainsi que l’indemnité d’expérience professionnelle (IEP) pour tous les retraités sortis après 2009 et l’indemnité compensatoire (I.C) pour tous ceux ayant exercé dans les bases de vie au sud, régime célibataire». Il y a lieu de rappeler en outre que «les travailleurs retraités du géant pétrolier du pays n’ont ménagé aucun effort pour obtenir leurs droits de leur tutelle et de la mutuelle avant de recourir à ces sit-in pacifiques», ajoute le collectif dans le même document. Ces derniers déplorent le fait que les responsables continuent d’ignorer «les directives législatives, les lois et les principes de la République qui se résument dans les prononcés judiciaires plaidant en faveur des retraités pour une régularisation de leur PCR à 20% et celle de l’IEP et de l’I.C». Ils interpellent à cet effet, le ministre en charge de la sécurité sociale, tutelle des mutuelles, pour demander à la MIP d’assumer ses missions en direction de ses adhérents et «demander à saisir l’inspection générale des finances (IGF) afin qu’une enquête approfondie puisse être menée sur la gestion de la MIP conformément à la loi 15-02 du 04/01/2015 relative aux mutuelles sociales et son article 88 chapitre 2 : Contrôle de la mutuelle sociale». Le collectif des retraités de Sonatrach mène depuis des années des actions de protestation devant le siège de la direction générale de Sonatrach, mais aucune suite n'a été donnée à leur requête à ce jour.

L.O.CH