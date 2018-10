Rencontre nationale à Alger dès demain

Par DDK | Il ya 1 heure | 112 lecture(s)

Le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire a fait état de l’organisation, demain et après-demain à Alger, d’une rencontre nationale sur la prévention des risques des catastrophes. Cette rencontre, organisée sous le haut patronage du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, «verra la présence de plus de 600 participants, notamment des acteurs et des experts nationaux et internationaux qui se pencheront sur les principaux axes de la stratégie nationale de prévention des risques des catastrophes dans le but de mettre sur pied un plan d'action multisectoriel pour la période 2019-2030», a indiqué le ministère de l’Intérieur, hier, à travers un communiqué rendu public. Un espace d'exposition dédié aux différents organismes opérant dans le domaine est prévu dans le cadre de cette rencontre, en sus de quatre ateliers pluridisciplinaires devant émettre des recommandations à même de mettre en place des mécanismes efficaces pour une meilleure prise en charge de ces phénomènes. Par ailleurs, il est utile de rappeler que, selon le délégué national aux risques majeurs auprès du ministère de l’Intérieur, Tahar Melizi, les inondations qui ont touché récemment 18 wilayas du pays ont coûté à l’État 25 milliards de dinars. Il a souligné l’importance de la prévention dans la réduction de cette «facture», insistant sur l’aspect sensibilisation et information dans la maîtrise des dégâts engendrés par les catastrophes naturelles. A retenir que le ministre des Ressources en eaux, Hocine Necib, avait fait état d’une stratégie nationale en cours d'élaboration en partenariat avec l'UE, en matière de protection contre les inondations. Selon lui, cette stratégie vise à mettre en place les mécanismes nécessaires pour une meilleure prévision des inondations, afin de protéger les personnes et les biens et garantir ainsi une intervention rapide.

S. S.