Une tentative de transfert de plus 68 000 euros déjouée

Par DDK | Il ya 41 minutes | 59 lecture(s)

La police des frontières des aéroports d’Alger et d’Oran a réussi à mettre la main sur une somme de 68240 euros que deux personnes tentaient de transférer «illégalement» à l’étranger, a indiqué, hier, un communiqué de la DGSN. La première personne a été appréhendée à l’aéroport international Houari Boumediène d’Alger alors qu’elle tentait d’embarquer vers Strasbourg en possession de 25 940 euros non déclarés. La seconde personne arrêtée tentait de prendre le vol vers Istanbul, en Turquie, via l’aéroport Essania d’Oran avec une somme de 42300 euros non déclarés, précise le communiqué qui indique que les deux mis en cause ont été remis aux autorités compétentes pour la poursuite des procédures.

R. C.