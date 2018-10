La CNAS sur les campus à Tizi-Ouzou

Par DDK | Il ya 40 minutes | 74 lecture(s)

Une campagne d’information a été lancée, hier, à Tizi-Ouzou, par la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) au profit des étudiants. Placée sous le thème «La sécurité sociale vous accompagne durant votre parcours universitaire», l’opération de sensibilisation s’est déroulée au niveau du campus de Bastos de l’Université Mouloud Mammeri. Des espaces d’information ont été tenus au niveau de l’antenne CNAS sise sur les lieux, afin de permettre aux étudiants de s’informer des procédures d’affiliation à la sécurité sociale. Des cadres de la CNAS étaient sur place pour expliquer aux étudiants les avantages offerts par la sécurité sociale durant leur cursus universitaire et les informer de leurs droits et obligations en matière de sécurité sociale, notamment les procédures législatives prévues par la réglementation en vigueur qui leur permettent d’avoir la qualité d’assuré social après immatriculation, afin de bénéficier des prestations en nature en matière d’assurance maladie et de protection des accidents de travail. L’occasion aussi d’inviter les étudiants, qui ont déposé leurs demandes de cartes Chifa, à se rapprocher de l’antenne CNAS pour les récupérer. S’agissant du nombre d’étudiants affiliés à l’agence CNAS de Tizi-Ouzou, le chargé de communication, M Djamel Hamaci, indiquera qu’il est estimé à plus de 32 000 dont 7 000 inscrits durant l’année universitaire 2017-2018 et qui n’ont toujours pas récupéré leur carte Chifa. Par ailleurs, la CNAS de Tizi-Ouzou organisera, après-demain, mercredi le 24 octobre, la première Rencontre régionale avec les médecins prescripteurs des wilayas de Tizi-Ouzou, Bouira, Boumerdès et Béjaïa, qui se tiendra au niveau de l’hémicycle Aissat Rabah de Tizi-Ouzou, a-t-on appris hier auprès de son directeur. Placée sous le thème «Agissons en parfaite synergie, pour un partenariat durable», l’objectif principal de cette rencontre, selon le Dr Atek Nacer, «est de - créer un contact direct entre les médecins conseils et les médecins souscripteurs, - mettre en place des passerelles de communications et un socle d’une coopération durable dans la prise en charge de l’assuré social en matière de soins de santé, - démontrer lors le rôle important que joue le médecin généraliste dans la prise en charge des malades, - sensibiliser les souscripteurs sur l’aspect du coût de la prise en charge des patients assurés sociaux et les ayants droit, - et faire participer les médecins souscripteurs dans l’économie de la santé».

Nadia Rahab