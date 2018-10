Une campagne d'information et de sensibilisation au campus universitaire d'Aboudaou

Par DDK | Il ya 40 minutes | 76 lecture(s)

La CNAS de Béjaïa, à l'instar des autres agences à travers le territoire national, a organisé, hier, au campus universitaire d'Aboudaou une campagne d'information et de sensibilisation au profit des étudiants de l'université Abderrahmane Mira. Cette campagne, qui a pour slogan «La sécurité sociale vous accompagne durant votre parcours universitaire», porte essentiellement sur les droits et les devoirs des étudiants en matière de sécurité sociale. Le communiqué de presse de la CNAS précise que le nombre total d'étudiants affiliés à la CNAS de Béjaïa est de l’ordre de 50 622, dont 40 005 se sont inscrits durant l’année universitaire courante. A noter aussi que le nombre de cartes Chifa remises à cette catégorie d'assurés s'élève à 17 681 sur 22 964 cartes établies pour les étudiants affiliés. Le même communiqué ajoute qu'au niveau national, la CNAS a réservé à cette occasion des espaces d'information dans les établissements universitaires, afin de permettre aux étudiants de s'informer sur les procédures d'affiliation. Des communications seront présentées par des cadres des agences CNAS sur les avantages offerts par la sécurité sociale. Cet événement sera aussi une occasion d'inviter les étudiants qui ont déposé des demandes de cartes Chifa à se rapprocher des structures de la CNAS pour les récupérer. Cette dernière vise également, à travers l'organisation de cette manifestation, à informer les étudiants sur leurs droits et leurs devoirs en ce qui concerne notamment les procédures législatives prévues par la réglementation en vigueur, qui leur permettent d'avoir la qualité d'assuré social après immatriculation, afin de bénéficier des prestations en nature en matière d'assurance maladie, ainsi que de la protection sociale en cas d'accident du travail.

B Mouhoub.