Un renvoi et des interrogations…

Initialement prévue pour les journées des 22, 23 et 24 de ce mois d’octobre, la troisième session de l’Assemblée populaire de la wilaya de Bouira a été finalement reportée aux journées du 24 octobre et des 4 et 5 novembre prochain, selon une correspondance du cabinet de l’APW.

Les raisons de ce report inattendu n’ont cependant pas été dévoilées, malgré le fait que des rapports ont déjà été préparés par les commissions des finances, de l’éducation et des travaux publics de l’APW, en plus du planning des travaux qui a été approuvé par l’exécutif de l’assemblée et déjà rendu public, notamment à travers des pages Facebook. Les journalistes locaux qui ont été invités à prendre part aux travaux de cette troisième session depuis deux semaines déjà, ont été surpris dans l’après-midi du dimanche dernier, en recevant sur leurs boites mails la correspondance de l’APW, faisant état du report de cette troisième session. D’autant plus que les dossiers retenus pour cette session, demeurent importants et d’actualité pour les citoyens de la wilaya, à l’image de celui dédié au secteur de l’éducation et au déroulement de la rentrée scolaire 2018/2019. D’ailleurs les deux rapports de la commission de l’éducation de l’APW, ont été déjà rendus publics et des copies ont été adressées bien à l’avance aux journalistes locaux. Les élus de cette commission qui ont déjà effectué des sorties à travers la majorité des établissements scolaires de la wilaya, ont relevé plusieurs insuffisances voire même des défaillances dans beaucoup d’établissement, ce qui devrait faire réagir les responsables de l’éducation de la wilaya. Manque d’enseignants et de travailleurs, dégradation des équipements, absence des moyens de transport, surcharges des classes, grèves des élèves et des enseignants, protestations des parents d’élèves, insécurité, insalubrité, sont autant d’aspects rapportés par les élus de cette commune dans des établissements scolaires de la majorité des communes de la wilaya. Outre le dossier de l’éducation, les élus de l’APW devaient aussi débattre et approuver le projet du budget annuel 2019 de la wilaya, en plus des rapports qui seront présentés par la commission des travaux publics sur l’état du réseau routier de la wilaya, et aussi, de celui de la commission des affaires sociales et de la solidarité à propos du déroulement des opérations de solidarité initiées par la wilaya et la DAS (direction des affaires sociales) à l’occasion de la rentrée sociale et scolaire. A l’heure actuelle ces rapports n’ont toujours pas été rendus publics. Les journalistes devront donc, comme à chaque fois, attendre les travaux de cette session pour avoir des aperçus sur les travaux de ces commissions. A noter enfin, que certains élus et membres de l’exécutif de l’APW, que nous avons interrogés hier à ce sujet, ont répondu qu’il s’agit d’une simple question de «disponibilité du président de l’APW et du wali» durant les trois jours initialement retenus. Aucune autre information n’a filtrée, hier sur cette situation, plus ou moins intrigante.

Oussama Khitouche