Arrêt de cours au lycée Krim Belkacem

Les lycées de l’établissement scolaire Krim Belkacem, sis au quartier Guendouza, dans la commune d’Akbou, ont entamé, hier, une grève illimitée, réclamant «l’amélioration» des conditions de leur scolarité. Ils dénoncent des conditions d’études «lamentables», relèvent plusieurs «manques» sur les plans administratif, pédagogique et sécuritaire. «Il y a un manque flagrant dans l’encadrement au niveau de notre lycée. Il ne dispose ni de surveillant ni de censeur ni d’agents de sécurité. Concernant la restauration, les repas servis sont inconsistants. Parfois, on nous sert juste un plat de salade pour tenir jusqu’à 16h. En outre, les sanitaires de notre établissement sont complètement détériorés. Les toilettes n’ont même pas de portes», tempête un lycéen. Celui-ci dit déplorer le fait que les carences et les problèmes qui rongent le lycée «sont pourtant connus des responsables du secteur, mais rien n’a été fait pour y remédier». Les lycéens grévistes dénoncent par ailleurs la non-réouverture du foyer dudit lycée, «fermé depuis trois ans». Ils réclament également «la réintégration de trois de leurs camarades, exclus par l’administration».

B. S.