Les ex-gardes communaux de cinq wilayas protestent

Des dizaines d’anciens gardes communaux sont revenus à la charge, hier, en observant un nouveau rassemblement de protestation devant le siège de l’inspection générale de la wilaya de Bouira.

Les protestataires venus des wilayas de Bouira, Tizi-Ouzou, Djelfa, Bordj Bou-Arreridj et Ghardaïa, réclament comme à chaque fois une prise en charge ‘’effective’’ de leurs revendications qu’ils jugent légitimes. Selon M. Maazouz Amar, délégué des gardes communaux de la wilaya de Bouira, trois revendications importantes demeurent insatisfaites par les responsables du ministère de l’Intérieur. Il citera la revendication pour la hausse des paies des anciens gardes communaux, en plus de la réintégration des éléments de la garde communale radiés durant leur service et enfin la revalorisation de la prime accordée aux éléments blessés ou handicapés durant la lutte anti-terroriste : «Nos salaires ne dépassent pas les 24.000 DA par mois. Nous ne pouvons subvenir à nos besoins et à ceux de nos familles, c’est pour cela que nous réclamons une revalorisation salariale générale. Aussi les primes accordées à nos camardes blessés ou handicapés durant la lutte anti-terroriste, et les primes accordées aux veuves et aux familles de nos camardes décédés durant cette même période, sont insignifiantes et dérisoires ne dépassant pas les 5000 DA par mois. Nous revendiquons également la réintégration de l’ensemble des gardes communaux radiés pour des raisons arbitraires et qui ne bénéficient actuellement d’aucun droit ou couverture médicale, alors qu’ils se sont sacrifiés pendant de longues années pour préserver la sécurité des citoyens et la République!» M. Maazouz a précisé, par ailleurs, qu’une rencontre devrait réunir aujourd’hui mardi, les délégués des 48 wilayas et les responsables du ministère de l’Intérieur chargés du suivi de ce dossier. Le délégué de Bouira avancera que les gardes communaux se mobilisent pour «une prise en charge efficace et effective de l’ensemble des revendications socioprofessionnelles avancées dans leur plate-forme de revendications». Des revendications à l’image de l’accès aux soins au niveau des hôpitaux militaires du pays ainsi que l’augmentation des quotas de logements accordés à cette frange, particulièrement au niveau des grandes villes et de la capitale.

Oussama.K.