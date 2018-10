Arrestation d’un hacker

Par DDK | Il ya 13 minutes | 27 lecture(s)

Un homme de 34 ans, impliqué dans une affaire de piratage de comptes Facebook de personnes célèbres en vue d’exercer sur elles du chantage, a été arrêté, récemment, par des agents de la brigade de lutte contre la cybercriminalité, relevant de la police judiciaire de Béjaïa, a indiqué une source sécuritaire. Le hacker, souligne notre source, a créé, dernièrement, un compte Facebook, en usurpant l’identité d’une personnalité connue, qu’il utilisait pour diffuser des publications portant atteinte aux symboles de l’État. L’enquête et les investigations menées par les agents de la PJ sur ce compte Facebook, en recourant à des moyens techniques modernes, se sont soldées, affirme-t-on, par l’identification du hacker. Ce dernier a été arrêté ensuite près de son domicile familial en possession d’une carte mémoire contenant des liens de comptes Facebook et de comptes électroniques qu’il a piratés. Une liste d’autres comptes Facebook de personnalités résidentes dans le pays ou à l’étranger a été aussi trouvée dans la carte mémoire saisie. Un CD contenant des programmes de piratage a été également retrouvé sur le mis en cause au moment de son arrestation. L’individu, selon les services de sécurité, est très doué en informatique et est capable de pirater un compte Facebook en toute facilité et en un temps record. D’ailleurs, ce trentenaire s’adonnait au piratage en utilisant le wifi de son voisin, dont il a réussi à pirater le mot de passe. Cet individu exerçait du chantage sur les personnes auxquelles il a piraté les comptes Facebook, en leur exigeant des sommes d’argent. L’homme de 34 ans a été présenté devant les juridictions compétentes pour «piratage informatique, usurpation d’identité d’autrui, chantage et atteinte aux symboles de l’État». Un mandat de dépôt a été émis à son encontre.

B. S.