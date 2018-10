Les exclus de la liste montent au créneau

Par DDK | Il ya 13 minutes | 13 lecture(s)

Les exclus de la liste définitive des 661 logements sociaux de la commune de Sour El-Ghozlane, ont protesté de nouveau, hier devant le siège de cette daïra située à une quarantaine de kilomètres au sud de la wilaya de Bouira. En effet, et après l’étude des demandes de recours et des dossiers des prés-bénéficiaires dont la liste a été rendue publique au mois de septembre dernier par les autorités locales, la commission des recours de la wilaya a écarté pas moins de 178 personnes initialement retenues par les autorités locales, pour différents motifs. C’est justement ces derniers qui, après avoir été informés par les responsables locaux de leur exclusion, sont montés au créneau, hier, et ont assiégé la daïra dès les premières heures de la matinée, afin de dénoncer ce qu’ils ont qualifié «d’exclusions arbitraires» et aussi réclamer leur réintégration immédiate : «Nous sommes venus aujourd’hui protester contre une grande injustice. La majorité des exclus de cette liste remplissent les conditions réglementaires pour bénéficier d’un logement social. Certains habitent dans des conditions lamentables dans des taudis qui menacent ruine. D’autres sont des chômeurs et ne possèdent aucune source de revenus, tous connus ici à Sour El-Ghozlane. La commission des recours n’a signifié aucune justification réglementaire dans ces décisions et les motifs n’ont même pas été indiqués», nous expliquera l’un des protestataires. Notre interlocuteur affirme que les exclus de cette liste ont tous introduit de nouveaux recours auprès de la commission locale du logement et attendent une réponse favorable de la part des autorités communales et de la wilaya. A noter enfin, que les autorités de la wilaya ont prévu pour ce jeudi, une grande cérémonie pour la remise des décisions et des clés aux bénéficiaires des logements sociaux au niveau des communes d’Aïn-Bessem, Bir-Ghbalou, Sour El-Ghozlane et M’chedallah.

Oussama.K