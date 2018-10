Rassemblement d’ex-militaires

Par DDK | Il ya 59 minutes | 78 lecture(s)

Plusieurs dizaines de retraités et blessés de l’ANP se sont regroupés hier matin sur le parvis de la Maison de la Culture Ali Zamoum, de Bouira pour dénoncer la répression dont ils se disent victimes.

Ce rassemblement est aussi l’occasion pour demander aux pouvoirs publics de mettre un terme à la situation qu’ils endurent depuis plusieurs années. Malgré un impressionnant dispositif de sécurité, ces anciens militaires ont tenu à se rassembler afin d’interpeller les autorités de wilaya en manifestant leurs soutiens et en se solidarisant avec l’un des leurs qui a été grièvement blessés lors des événements de Haouch El Mekhfi le mois dernier. Après une minute de silence et l’hymne national entonné sous une fine pluie, les membres de la Coordination Nationale des Retraités, blessés, résiliés de l’ANP et ayants droits se sont expliqués pourquoi ils arboraient un pansement à l’œil : ‘’ Nous nous présentons devant vous aujourd’hui avec ce pansement en guise de solidarité et de soutien avec notre frère Lhachemi Benslimane qui a perdu son œil droit lors de la dernière marche sur Alger. La féroce répression des forces de l’ordre qui s’est abattu sur nous a engendré plusieurs blessés dans nos rangs. Aujourd’hui encore nous ne savons pas pourquoi l’on s’acharne sur nous. Nous ne souhaitons que l’aboutissement de notre ainsi que sa reconnaissance, avec le recouvrement de nos droits légitimes. Nos revendications sont connues des responsables et nous voulons que la manipulation et la répression cessent. « Qu’on nous accorde nos droits et nous ne manifesterons plus jamais » s’est exclamé le délégué de Bouira devant les ex- militaires. Pour les autres délégués qui ont pris la parole lors de ce rassemblement, il est grand temps que l’Etat reconsidère sa politique envers ceux qui se sont sacrifiés durant la décennie noire et qui ont sauvé l’honneur de l’Algérie, comme les glorieux chouhadas lors de la guerre de libération nationale. Pour les délégués de la Coordination Nationale des Retraités, blessés et résiliés de l’ANP qui compte plus de 5000 adhérents à travers la wilaya de Bouira et plus de 700.000 selon leurs statistiques à l’échelle nationale, il est plus que souhaitable que les portes du dialogue s’ouvrent avec les autorités : « Nous avons entendu le secrétaire général du RND qui se permet de parler en notre nom. Nous ne sommes ni membres d’un quelconque parti politique, ni manipulés par la main de l’étranger. Nous ne sommes que des algériens patriotes qui demandons à ce que nos droits soient accordés. Aujourd’hui avec une retraite n’excédant pas les 27.000 da plusieurs d’entre nous doivent travailler sur des chantiers pour joindre les deux bouts. Pour des pères de familles que nous sommes, il y en a certains qui, pour éviter de tomber dans la misère sont contraint de travailler pour des repentis. Imaginez-vous à quel point notre dignité en souffre » clamera un autre délégué de Bouira. Les membres de la Coordination Nationale des Retraités, blessés et résiliés de l’ANP ont par la suite désigné une délégation qui s’est entretenue avec le chef de cabinet du wali qui les a reçus. Au terme de cette entrevue, il leur a été signifié que leurs doléances seront transmises à qui de droit, avant que ces ex- militaires ne se dispersent dans le calme.

Hafidh Bessaoudi