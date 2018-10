Une quarantaine d’exposants attendus

Par DDK | Il ya 1 heure | 101 lecture(s)

L’association culturelle en collaboration avec l’APC de Mechtras (sud de Tizi Ouzou) et l’APW de Tizi Ouzou en plus de la participation du CFPA Messaoudi Essaid sis au chef-lieu communal, organise à partir du 26 octobre, la 6 e édition de la fête de la plaquemine. Cet événement élira domicile au centre de la formation professionnelle de Vouavane(CFPA) et s’étalera sur deux jours (Vendredi et samedi). Une quarantaine d’exposants sont attendus ;ceux-ci viendront des communes voisines et des wilayas d’Alger et de Bejaia. Il est également attendu la participation de plusieurs associations et maisons de jeunes pour assurer l’aspect festif de la manifestation. Le président de l’association Tama Ouglidh, Hakem Massinissa, a indiqué à ce sujet « La participation d’une quarantaine d’exposants est confirmée. La plaquemine sera présente en force mais d’autres produits du terroir comme les produits artisanaux locaux auront aussi droit à plusieurs stands. La robe et le bijou Kabyle, la poterie et d’autres nombreux produits seront de la fête. Il y aura aussi des produits agricoles du terroir, tels que l’huile d’olive, les figues sèches, le miel ». A signaler qu’un carnaval est également prévuet sera animé par l’ensemble des participants ;il s’ébranlera du nouveau siège de la mairie jusqu’au CFPA. Les organisateurs ont également programmé une action de plantation de plaqueminiers, des activités théâtrales et un concours Miss plaquemine. Le défunt Alleg Meziane, un des fondateurs de l’association culturelle Tala Ouglidh, sera honoré à titre posthume. Omar Cheballah, le P/APC de Mechtras, a indiqué de son coté « A travers la fête de la plaquemine, nous voulons faire sortir notre APC de sa léthargie et de son anonymat. Nous voulons aussi promouvoir la culture de la plaquemine par la mise à la disposition des agriculteurs d’un espace de vente qui aidera à booster un peu l’économie locale. Notre autre objectif sera de redonner au CFPA de Mechtras sa vocation initiale qui était dans un passé récent un centre d’arboriculture qui approvisionnait le marché local par une variété de fruits et de légumes. Ce site du CFPA englobe 7 hectares en jachère sur lesquels on peut réaliser plein de projets qui donneront un nouveau souffle économique à notre commune, mais il faut que cette assiette devienne un bien de la commune ». Comme à chaque édition, les organisateurs ont prévu une cérémonie de clôture avec remise de diplômes aux participants sans oublier le gala artistique traditionnel et qui sera animé cette fois par Lani rabah, Hassen Ahris et Ouazib Mohand ameziane ainsi que d’autres chanteurs locaux.

Hocine T.