Foire des produits de la ruche à Souk El-Tenine

Par DDK | Il ya 59 minutes | 58 lecture(s)

Un foire dédiée aux produits de la ruche, voilà une première dans la daïra de Maâtkas connue plutôt pour les fêtes de l’olivier, de la poterie et autres rendez-vous événementiels. Ainsi, c’est sur l’initiative d’un collectif d’apiculteurs en collaboration avec la subdivision de l’agriculture de Maâtkas et la commune de Souk el Tenine que cette manifestation commerciale se déroulera du 30 octobre jusqu’au 3 novembre prochains, et ce, au niveau de l’esplanade du centre-ville de Souk el Tenine. Pour ce faire, une vaste campagne d’information est d’ores et déjà lancée, à travers un affichage au niveau de toute la circonscription agricole de Maâtkas qui se compose de 4 communes à savoir, Maâtkas, Souk el Tenine, Tirmitine et Ath Zmenzer, mais aussi, sur les réseaux sociaux, afin de toucher le maximum de monde. Les amateurs du miel et autres produits de la ruche se frottent déjà les mains à l’idée de voir un peu les prix baisser, car faut-il le souligner, le kilogramme de ce produit en cette année 2018 frôle les 5000 dinars. Du beau monde est donc attendu pour ce rendez-vous agricole et commercial. Une louable initiative qui permettra aux nombreux apiculteurs de la région d’écouler leurs produits.

Amayas Idir