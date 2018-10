Les éleveurs interpellent les autorités

Par DDK | Il ya 58 minutes | 111 lecture(s)

Dans une lettre adressée aux autorités de wilaya, 55 éleveurs de bovins et de vaches laitières crient haut et fort leur désarroi «resté jusqu’à présent sans écho auprès des autorités», déplorent-ils.

«Nous sollicitons l’intervention des autorités pour défendre notre cas auprès de la direction des services agricoles et celle des services vétérinaires qui font la sourde oreille devant l’épidémie de fièvre aphteuse qui sévit à travers les quatre coins de la wilaya. Des certificats d’abattage et d’isolement le prouvent, mais le DSA répond avec mépris aux éleveurs et dit que la situation n’est pas alarmante. Tizi-Ouzou, classée comme bassin laitier, risque une véritable catastrophe, vu la cadence de l’épidémie qui risque de devenir endémique», écrivent les signataires. Et d’ajouter : «L’épidémie a commencé à la fin du mois de septembre, mais les services concernés font dans le populisme et aucune mesure n’a été prise ni aucun traitement n’a été proposé par les subdivisions». Les auteurs de la lettre lancent un véritable appel de détresse : «Devant cette situation critique et dangereuse qui peut être fatale pour l’agriculture locale et nationale, nous vous lançons un SOS afin d’intervenir auprès des services concernés pour une prise en charge réelle des agriculteurs et des éleveurs actuellement désespérés, désemparés et désorientés». A rappeler que la commission agriculture de l’APW a invité, avant-hier, le DSA et l’inspecteur vétérinaire à une réunion de travail pour justement aborder le cas des éleveurs touchés par la fièvre aphteuse. La présidente de la dite commission a indiqué : «Nous avons en effet été interpellés par des éleveurs dont les cheptels sont touchés par la fièvre aphteuse. Nous sommes sortis sur le terrain et avons constaté la véracité de leurs dires. Nous avons donc invité le DSA et l’inspecteur vétérinaire à une réunion de travail. 61 cas ont été reconnus, dont 55 abattages et 5 cas de mortalité. Le DSA a dit avoir saisi et le wali et le ministre. Pour notre part, nous appelons tous les responsables concernés à prendre les mesures nécessaires afin d’assurer la prise en charge des éleveurs dont le cheptel est atteint, éviter la propagation de cette maladie ravageuse à tout le cheptel de notre wilaya». Un éleveur d’Azazga a pour sa part déploré : «Mon cheptel a été touché dès le 30 septembre. On m’a conseillé l’abattage. Mais mon assureur me demande un ordre d’abattage que je n’arrive pas à obtenir ni auprès de la DSA, ni auprès de la DSV». Un autre éleveur de Boghni abondera dans le même sens : «Mon cheptel est malade et mis en quarantaine. Mais je n’arrive toujours pas à avoir l’ordre d’abattage. J’assiste incapable à la disparition progressive de mon cheptel». A signaler qu’hier matin, sur les ondes de la radio locale, l’inspecteur vétérinaire a reconnu l’existence de 73 cas avérés d’atteinte par la fièvre aphteuse à travers une douzaine de communes. Pour notre part, nous avons à plusieurs reprises tenté de joindre le DSA et l’inspecteur vétérinaire, mais en vain.

Hocine T.