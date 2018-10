Mise en service d’une nouvelle ligne MT 30 KV

Par DDK | Il ya 59 minutes | 75 lecture(s)

Selon un communiqué de la SDC de Bouira, le réseau électrique de la daïra de M’chedallah (à l’Est de la wilaya de Bouira) vient d’être renforcé par la mise en service d’une nouvelle ligne de moyenne tension de 30 KV. Cette nouvelle ligne qui a été récemment mise sous-tension d’après la SDC, vise à renforcer le réseau électrique de plusieurs localités de cette daïra, qui souffre toujours de plusieurs problèmes liés à la faible tension du réseau électrique et à la surcharge sur les lignes de distribution. Le communiqué de la SDC précise également que le coût de cette importante opération est estimé à plus de 69 millions de dinars : «Dans le cadre de l'amélioration de la qualité et la continuité de service, nous tenons à vous informer de la mise sous tension de la ligne électrique 30 KV Illiten d’une longueur de 11 Kms, reliant le poste 60/30 KV Illiten à M’Chedallah, en passant par la localité Alaouch. Ce projet qui a couté à la Direction de Distribution de Bouira une enveloppe financière de 69 millions de DA, a pour utilité, de renforcer le réseau électrique de la ville de M’Chedallah ainsi que des villages avoisinant à savoir : Oued el Bared, Ahnif, Raffour et Alaouch». La SDC ajoute enfin que ce projet, dont les travaux de réalisation ont accusé un important retard, a été confronté à plusieurs oppositions et arrêts de la part de citoyens propriétaires des terrains qui ont été traversés par les équipements électriques. La SDC appelle enfin les citoyens de cette région à préserver les équipements de cette ligne et éviter les cas d’agression des ouvrages, qui peuvent provoquer des graves accidents corporels et des incidents sur ce même réseau. «La réalisation de cette importante ligne électrique a été confrontée à de multiples oppositions et a connu plusieurs arrêts, maintenant qu’elle est mise en service notre Direction appelle l’ensemble des citoyens de ces régions à ne pas escalader les supports et ne pas toucher aux fils électriques…», ajoute enfin le communiqué de la SDC parvenu à notre rédaction.

Oussama. K