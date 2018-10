Mobilisation réussie pour l’unité postale

Par DDK | Il ya 37 minutes | 78 lecture(s)

La direction de l’unité postale de la wilaya de Bouira a organisé, hier, en collaboration avec l’Agence nationale des donneurs de sang, une journée de collecte de sang.

Une initiative devenue une tradition auprès de cette institution, comme le souligne Labidi Abdelaziz, chargé de communication auprès de la direction de l’unité postale de la wilaya de Bouira : «Il s’agit de la troisième fois que nous organisons ce genre de collecte, et je tiens à remercier aujourd’hui (ndlr, hier) l’ensemble des citoyens de la wilaya ayant participé à cette collecte ainsi et surtout les employés de la direction de l’unité postale, qui ont fait ce geste pour aider les malades dans le besoin», déclare M. Labidi. L’opération s’est déroulée durant toute la journée au niveau du bureau de poste Hay El-Badr, qui a connu une affluence importante de volontaires, parmi eux des usagers de la poste : «C’est par tradition que nous venons à chaque fois qu’une telle journée est organisée. Avant de procéder au prélèvement, les médecins nous auscultent, prennent notre tension artérielle, nous interrogent sur des antécédents de maladies et nous demandent si nous sommes sous traitement médical», indique une sexagénaire accompagnée de sa fille, lesquelles, en apercevant le camion, se sont empressées à accomplir ce geste. «Il ne faut pas avoir peur de se faire prélever du sang, c’est un acte civique citoyen qui peut aider des personnes dans le besoin», souligne la fille. Pour le docteur Sayeh Habiba, qui auscultait les citoyens avant de les orienter pour le prélèvement sanguin, il s’agit là d’un programme annuel du centre de transfusion sanguine : «Cette collecte a été organisée par la direction de l’unité postale de la wilaya de Bouira et s’inscrit dans le cadre de notre programme annuel que nous appliquons avec les différents institutions, établissements et associations de la wilaya de Bouira. Notre banque de sang est au service du malade. Il faut savoir que nous ne devons jamais être en rupture de stock ni être dans le besoin. Pour cela, des collectes sont régulièrement organisées. Fort heureusement, les citoyens n’hésitent pas à venir en aide aux malades, en témoigne la ruée sur le camion d’aujourd’hui (ndlr, hier). Nous n’avons jamais connu de rupture de stock et les citoyens viennent également à l’hôpital pour donner leur sang et sauver des vies», indique le docteur Sayeh. Cette dernière regrette, toutefois, que les groupes de rhésus négatif soient assez rares et fait savoir que le don de sang peut se faire chaque trois mois pour l’homme et tous les quatre mois pour la femme : «Au-delà de trois mois, le sang ne se conserve plus. À notre niveau, grâce à l’engouement des citoyens de Bouira, nos stocks sont renouvelés et nous n’avons jamais incinéré de sang. Le centre de wilaya de transfusion sanguine dispose actuellement d’un seul camion, et on attend prochainement un autre pour renforcer nos stocks», indique le médecin. Au niveau du centre de transfusion sanguine de l’EPH de Bouira, il est recensé la collecte de près d’une dizaine de dons par jour. Parfois jusqu’à 80 donneurs se présentent au service de prélèvement : «Le centre de transfusion sanguine est ouvert tous les jours de 8 à 16h, pour accueillir les personnes désirant faire des dons. Nous devons assurer la collecte de sang toute la semaine, de jour comme de nuit. Pour les citoyens fonctionnaires qui travaillent chaque jour, une collecte de sang comme celle d’aujourd’hui (ndlr, hier) permet de faire un don sans manquer son travail. C’est là l’intérêt de ce camion car c’est nous qui nous nous déplaçons vers ces fonctionnaires. Cette semaine, nous avons effectué une collecte auprès des services de la police et aujourd’hui (ndlr, hier) chez Algérie-poste (…). Ce sont là des collectes régulières que nous assurons au niveau de ces institutions et des associations de la wilaya», insiste le docteur Sayeh. Notons en parallèle que l’association des donneurs de sang de la wilaya de Bouira, présidée par le docteur Sayeh Abdelmalek, assure également un travail remarquable. Rien qu’au mois de Ramadhan dernier, des opérations similaires ont été effectuées chaque soir en collaboration avec la même association.

Hafidh Bessaoudi