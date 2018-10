Sit-in des superviseurs

Par DDK | Il ya 37 minutes | 78 lecture(s)

Comme décidé lors du conseil de wilaya de leur coordination, tenu la semaine dernière, des superviseurs et adjoints d’éducation ont observé un sit-in de protestation devant le siège de la direction de l’éducation durant la matinée d’hier. Ils contestent l’abus de pouvoir du directeur du collège d’enseignement moyen Boukhelifa Laamara d’Ouzellaguen. Celui-ci forcerait les adjointes d’éducation de son établissement à faire le travail qui ne relève pas de leurs prérogatives au point de vouloir imposer l’intérim du poste de surveillant général, vacant, à l’une d’elles. Suite à la réunion tenue par le syndicat des adjoints avec le staff de la direction de l’éducation, il a été décidé de dépêcher une commission d’enquête au niveau de cet établissement. Celle-ci proposera l’installation d’un enseignant en qualité de surveillant général par intérim et le rappel à l’ordre à l’encontre de ce directeur, informera un superviseur rencontré sur les lieux du sit-in. Mais dès le départ de cette commission, ce chef d’établissement a repris avec ses habitudes au point de forcer la corporation à descendre dans la rue. C’est ainsi qu’il a été décidé de faire un débrayage chaque mercredi et d’organiser un sit-in le même jour à 10 h 30 devant le siège de la direction de l’éducation jusqu’à satisfaction des doléances de la corporation. Le départ de ce directeur est souhaité, fera savoir notre interlocuteur qui dira toutefois, que s’il change de comportement, il n y a aucune raison de demander son départ.

A. Gana