Accident mortel sur la RN26

Un quinquagénaire a perdu la vie après avoir été fauché, hier matin, par un fourgon de transport, intervenant sur la ligne Ighil Ali – Akbou, au lieu-dit Ath Lahdhir, sur la RN26, à proximité de la zone industrielle. Aussitôt alertés, les pompiers se sont déplacés sur les lieux et transporté la victime vers l’hôpital Akloul Ali d'Akbou. Selon notre source, la victime a rendu l’âme sur place et a été transportée vers la morgue dudit hôpital. Le quinquagénaire s’apprêtait, selon un témoin oculaire, à traverser la route avant qu’il ne soit percuté par le fourgon en question. Une enquête a été ouverte par les autorités concernées en vue de clarifier les causes de ce drame. À signaler que le tronçon où a eu lieu le sinistre est réputé dangereux, ayant été le théâtre de plusieurs accidents de la circulation ces derniers temps. Cependant, l’excès de vitesse et les dépassements dangereux restent les principales causes de ces drames routiers.

M. Ch.