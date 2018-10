Le CET d’Ahnif s’y met

Par DDK | Il ya 1 heure | 106 lecture(s)

Le centre d'enfouissement technique (CET) d'Ahnif, situé dans la localité de Tikremtadh, à 3 kms du chef-lieu municipal d'Ahnif, n'a pas manqué l'occasion de la journée nationale de l'arbre pour se distinguer avec une action noble de plantation de pas moins de 400 arbres. En effet, les ouvriers du centre, épaulés par des volontaires venus de plusieurs localités de la commune, ont initié une action "verte" qui a consisté en la plantation de 400 arbrisseaux de différentes variétés. Les petits arbres ont été plantés tout autour de ce centre pour l'étoffer d'un tissu végétal qui vaut son pesant d'or sur le plan écologique ! Avec cette campagne de reboisement près de 3000 arbres ont été plantés dans ce CET et alentours. Cette journée nationale de l'arbre intervient alors que les forêts existant dans cette commune, composées essentiellement de pineraies, sont menacées par la déforestation, la coupe et les incendies. Même si l'été dernier il n'a été enregistré aucun incendie ravageur dans la région, il n'en demeure pas moins que le tissu sylvicole ne cesse de se rétrécir avec l'intervention néfastes de l'homme. La commune d'Ahnif dispose de plusieurs forêts dominées par les pins d'Alep, le maquis et d'autres arbres endémiques (chêne, genévrier,...). Ces forêts qui surplombent cette municipalité ont pour noms: le bois d'Ighzer Oumenchar, le bois de Boulhafer et le bois de Zaâlalou entre autres. En sus des pineraies chevauchant les monts de Tassedart et Adrar Seggane qui sont limitrophes de la commune d'Ath Mansour. Par ailleurs, faut-il relever dans le même contexte les actions hautement écologiques initiées par le CET d'Ahnif, lequel reçoit des déchets ménagers des deux daïras de M'chedallah et Bechloul, lesquelles actions consistent en l'éradication de plusieurs dépotoirs sauvages qui formaient des amoncellements dans la nature et sur les abords du CW11.

Y.Samir