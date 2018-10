La direction de l’environnement de Bouira impliquée

Par DDK | Il ya 1 heure | 87 lecture(s)

La direction de l’environnement de la wilaya de Bouira s’est, à l’occasion de la journée nationale de l’arbre, largement impliquée à travers différentes actions d’embellissement et de reboisement. Pour Mme Haddadou Djouher directrice de l’environnement de la Wilaya de Bouira, plusieurs opérations ont touché les établissements scolaires et autres quartiers au niveau de plusieurs localités ‘’ Le mouvement associatif, les élèves, leurs parents et les services de la sureté de wilaya ont prit part à ces opérations de reboisement et d’embellissement au niveau du lycée de jeunes filles de la ville de Bouira ainsi qu’au niveau de l’école primaire de Thamer. Il s’agit pour nous et nos partenaires Safa Zaccar, la conservation des Forêts et l’EPIC Nadhif de Bouira d’agir en permanence pour les opérations de plantation d’arbres qui s’étaleront jusqu’au 21 mars ‘’ indique Mme Haddadou qui ne désespère pas de voir un jour une des villes de la wilaya de Bouira primée par le Prix National de la Ville Verte.

H. B.