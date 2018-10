Le gouvernement affiche sa détermination

Par DDK | Il ya 1 heure | 115 lecture(s)

Le gouvernement a affiché sa détermination à faciliter et accompagner l’investissement et l’exportation des produits algériens.

«Nous facilitons et accompagnons l’investissement et l’exportation de tous les produits algériens et cela est une source de fierté pour l’Etat algérien», a indiqué le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, Noureddine Bédoui, en visite à Biskra, accompagné du ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar. Il estime dans ce sens, qu’il est du devoir de l’Etat «d’accompagner les véritables investisseurs et de les aider en leur ouvrant toutes les portes pour qu’ils deviennent source de devises pour le pays». Une chose qui, selon lui, «n’est point impossible». Intervenant lors de l’exposé de présentation de la cimenterie "CILAS", au nouveau pôle urbain «Messaoud Boultif», du chef-lieu de la wilaya de Biskra, réalisée à la faveur d’un partenariat avec la société française Lafarge Holcim, M. Bédoui a indiqué que «l'Algérie, qui a réussi le recouvrement de sa stabilité, œuvre à consolider son développement économique, à travers, notamment, des partenariats gagnant-gagnant avec des firmes de renommée mondiale». Mettant en avant le riche potentiel humain et naturel de l’Algérie, le ministre a souligné qu' «il était aujourd’hui primordial d’élargir le champ d’action en créant des investissements dans divers créneaux économiques et industriels ». M. Bedoui a fait part de l’importance de ce genre de partenariat dans la prise en charge des préoccupations exprimées en matière d’emploi. Après avoir suivi l’exposé, le ministre relèvera : «Il y a deux ans, le ciment était acheté au marché noir, alors qu’aujourd’hui il est disponible en quantités équivalant à la demande nationale», ajoutant qu’au regard des investissements actuels, il y aura «un surplus de production». Les deux ministres ont par la suite donné, depuis la commune de Djemoura, le coup d’envoi d’une opération d’exportation de 20 000 tonnes de ciment par voie ferrée, depuis la cimenterie du groupe industriel privé algérien "CILAS", vers le port d’Annaba et puis vers des pays africains. La cargaison de ciment de 20 000 tonnes est une première opération d’exportation d’un total de 60 000 tonnes à partir de la voie ferrée de la commune de Djemoura vers les ports de Djendjen (Jijel) et Annaba pour être commercialisée en Afrique, selon les explications fournies sur place. Le ministre a, en outre, invité les responsables à accorder les facilités nécessaires pour la prise en charge des demandes d’investissement, affirmant la volonté de l’Etat à éliminer la bureaucratie qui freine pareils projets, notamment dans les régions du Sud où, contrairement au Nord, le foncier existe.

