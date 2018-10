Les enfants aussi souffrent de l’hypertension

Par DDK | Il ya 1 heure | 145 lecture(s)

Le 4e congrès national du forum de la cardiologie de Béjaïa se tient, depuis hier, à l’auditorium du campus universitaire d’Aboudaou, lequel doit s’chever cet après-midi. Répartie en quatre sessions, cette rencontre scientifique traite de l’hypertension artérielle, la maladie coronaire et vasculaire, la rythmologie et le sport et, enfin, la cardiologie générale. Une quinzaine de communications composent le programme de ce congrès placé en hommage au regretté Docteur Farid Azibi, membre fondateur et secrétaire général du forum de cardiologie de Béjaïa, décédé en mars dernier. Si pour aujourd’hui, il est prévu l’animation de communications autour de l’insuffisance cardiaque, l’hypertension pulmonaire, les insuffisances mitrales secondaires et l’atteinte cardiaque des maladies systémiques, hier, il a été question de la définition de l’hypertension artérielle et de cette pathologie cardiovasculaire chez l’enfant et chez l’insuffisant rénal. Outre l’hypertension, les présents ont traité des thèmes relatifs à la maladie coronaire et vasculaire, du sport et la fibrillation atriale, la mort subite du sujet jeune et de la place de l’épreuve d’effort physique en rythmologie, entre autres. L’ouverture de ce congrès a été faite par le professeur Bouali qui a présenté une communication sur les définitions de l’hyper tension alors que le professeur sari a développé la thématique de cette pathologie chez l’enfant. Alors qu’elle n’existait pas auparavant, cette maladie, dira-t-il, est présente aujourd’hui notamment chez l’enfant obèse. Des signes cliniques orientent vers des examens complémentaires de première intention pour parvenir à une indication de traitement pharmacologique, soulignera le conférencier. Il parlera également des objectifs de prévention en général. Son confrère Boubchir clôturera la session par la présentation d’une communication sur le traitement de l’hypertension artérielle chez «l’insuffisant rénal chronique». Il a disserté sur les multiples facettes de l’hypertension plus particulièrement chez les dialysés, cette population assez fragile. Il enchaîne en énumérant quelques études sur l’HTA chez les dialysés en insistant sur la prévalence de cette pathologie dans l’insuffisance rénale. Alors qu’il déclare que 40 à 50 % de décès chez les dialysés sont de cause cardiovasculaire, le professeur dira que l’interaction entre l’hypertension et l’insuffisance rénale est complète. En conclusion, pour l’orateur, la majorité des dialysés sont hypertendus. Approché, le président du forum de cardiologie de Béjaïa, association organisatrice du congrès, Dr Bezghiche, fera savoir que l’objectif de l’organisation de ce genre de rencontres a trait à la formation continue des médecins tant spécialistes que généralistes. D’ailleurs, soulignera-t-il, outre ceux qui exercent dans la wilaya de Béjaïa, une centaine est venue des autres wilayas du pays. C’est une sorte de mise à niveau par rapport aux nouveautés apportées dans le domaine de la cardiologie, conclura notre interlocuteur. Lors de la séance de clôture de ce congrès qui interviendra aujourd’hui après-midi, il est attendu que les congressistes procèdent à l’élection d’un nouveau bureau de l’association dite forum de la cardiologie de Béjaïa.

A. Gana