Le directeur de l’éducation brise le silence

Par DDK | Il ya 1 heure | 508 lecture(s)

La direction de l’éducation de la wilaya de Tizi-Ouzou a brisé le silence en apportant «des précisions» concernant les grèves survenues dans plusieurs lycées de la wilaya.

«Des parties inconnues qui visent à déstabiliser le secteur de l’éducation dans la wilaya de Tizi-Ouzou seraient derrière les appels à la grève des lycéens diffusés à travers les réseaux sociaux», affirme la direction locale de l’éducation dans un communiqué diffusé sur sa page officielle. Le document fait part du regret de premier responsable de l’éducation de la wilaya, de «faire le constat de l’arrêt des cours de certains élèves dans les établissements de la wilaya sous prétexte de revendiquer la généralisation de Tamazight, menaçant de boycotter l’enseignement de la langue arabe». Le responsable, informe-t-on, a fait le déplacement au niveau de ces établissement, discuté avec les élèves en présence des enseignants et des parents d’élèves ». « Beaucoup d’entre eux ont été convaincus et ont repris les cours. On les salue pour leur sens de responsabilité et leur conscience des enjeux et des manouvres visant à déstabiliser le secteur de l’éducation de la part de parties inconnues qui se cachent derrière des pages facebook». «Ce mouvement a commencé par une affiche de source inconnue diffusée sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas suivre ce genre d’appel», a mis en garde le responsable. Ce dernier explique que le processus de généralisation de Tamazight est en cours, après avoir été enseignée à travers les 37 wilayas l’année dernière, cette année le nombre de wilayas est passé à 47. «La généralisation de Tamazight se fait selon une stratégie nationale bien ficelée». La direction de l’éducation averti que ces agissements et dépassements verbaux peuvent obstruer cette stratégie et donnera l’occasion à ceux qui pêchent en eau trouble». Précisant que «l’enseignement de Tamazight dans la wilaya de Tizi-Ouzou est généralisé, et cela a nécessite 8 ans de temps. Pour que la généralisation soit effective à travers les 48 wilayas il faut aussi du temps». Le responsable s’adressant aux élèves, «votre message est reçu» les appelants à «arrêter les actions et rejoindre les bancs des classes pour ne pas donner l’occasion à ceux qui veulent faire perdre à la wilaya sa place de leader à l’échelle nationale dans les examens nationaux». Le directeur de l’éducation a en outre appelé les parents d’élèves, la société civile, les comités, les cadres et les responsables à s’unir pour préserver la stabilité du secteur».

RPK : «Ne vous laissez pas entraîner dans une guerre des langues»

«La colère qu’exprime cette mobilisation est non seulement compréhensible, elle est de surcroit légitime. Dire haut et fort basta aux provocations, aux insultes et à l’infériorisation d’une identité est un acte salutaire. Mais, il demeure nécessaire et impérieux de ne pas se laisser entrainer et enfermer dans une «guerre des langues», estime le Rassemblement pour la Kabylie. « …En tant que Kabyles, même si nous aspirons à ce que tous les Algériens se réapproprient sereinement et de manière effective le fond commun amazigh, nous devons nous garder de vouloir imposer notre langue aux autres», souligne-t-on. Pour le RPK, il importe, donc, «de faire un travail essentiel sur nous-mêmes, surtout s’agissant des grandes questions qui engagent l’avenir, pour nous départir de la prégnante culture de l’exclusion, de ne pas nous laisser enfermer dans les postures dominantes de la culture du système en place». «Toute dynamique nécessite un débat et une confrontation des idées pour déjouer les manipulations et les provocations», affirme-t-on. «La riposte énergique et forte de nos jeunes lycéens gagnerait, souligne le RPK, à se donner de véritables perspectives d’abord en s’organisant de manière démocratique, et ensuite en s’ouvrant sur-le-champ des idées et de la conquête des libertés, loin de toute forme de caporalisation ou d’instrumentalisation. D’autant que le contexte dans lequel est organisée la protestation appelle une vigilance accrue».

Kamela Haddoum.