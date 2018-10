«Ce n’est pas la meilleure voie»

Par DDK | Il ya 1 heure | 100 lecture(s)

Pour le député RND Tayeb Mokadem, l’action de boycotter l’enseignement de la langue arabe entreprise depuis presque trois semaines, «n’est pas la meilleure voie pour la défense de Tamazight». Selon le député, «l’action des lycéens démontre certes l’attachement indéfectible à leur langue et culture mais ils doivent garder à l’esprit que la consécration de Tamazight comme langue nationale et officielle est immuable». Ce qui voudrait dire, selon lui, que «personne ne peut remettre en cause ou s’opposer à son enseignement dans les établissements éducatifs…». « Nos lycéens doivent avoir à l’esprit aussi que la langue arabe n’est aucunement la rivale de Tamazight…». Le Député, secrétaire de wilaya du RND, lance un appel «solennel à l’ensemble des lycéens et lycéennes pour mettre un terme à leur action de boycott et reprendre normalement les cours(…) « je leur lance également un appel à faire preuve de vigilance continue et sans faille vis-à-vis de celles et ceux qui prétendent les servir, mais sans pour autant s’identifier et surtout étayer le bien fondé des idées et des actes, quand bien même sont patriotiques et sincères dans leur essence, ne peuvent aucunement servir positivement une cause, s’ils ne sont pas exécutés selon les principes et à bon escient».

K.H.