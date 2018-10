Un grand volontariat prévu aujourd’hui

Par DDK | Il ya 1 heure | 120 lecture(s)

L’association scientifique et écologique «Arc-en-ciel» de la wilaya, en collaboration avec l’APC de Tizi-Ouzou, organise, aujourd'hui, un grand volontariat pour le nettoyage du chef-lieu de la wilaya. «Tous ensembles, rendons son honneur au Djurdjura. Nettoyons sa capitale !». Tel est le slogan de cette nouvelle opération de nettoyage qui s'inscrit dans le cadre du suivi du programme de la charte citoyenne qui connait un engouement des communes depuis son lancement. Après Larbâa Nath Irathen, Beni Douala, Yakourène, l’APC de Tizi-Ouzou vient de rejoindre le mouvement, renforçant davantage ce lien de la citoyenneté, pour faire face aux dangers sanitaires qu’engendre la détérioration de l’environnement. Le rendez-vous a donc été donné pour aujourd’hui, samedi 27 octobre, à 8h00, sur l’esplanade du Musée de l’ancienne mairie. Cette opération de nettoyage s’inscrit dans le cadre de la charte citoyenne. La JSK, elle aussi, adhère et participe à cette opération de nettoyage de la ville de Tizi-Ouzou. Son implication renforce davantage la conviction que la préservation de l’environnement est l’affaire de tous. Des moyens humains et matériels sont mobilisés par la wilaya pour la réussite de cette opération à laquelle prendront part les comités des quartiers et villages que compte l’APC de Tizi-Ouzou, renforcés par les comités des villages de Larbâa Nath Irathen, Beni Douala, Yakourène, Azazga et Tizi Rached, auxquels sera assuré le transport vers le chef-lieu de la wilaya, a indiqué hier, le président de l’association «Arc en ciel». Les organisateurs ont programmé, à partir de 15h, un spectacle artistique à la grande salle de la Maison de la culture, il sera animé par Zayen, Rabah Ouferhat, Malik Kezoui, Siham Stiti, Lifa Hennad, Djamila Ben Slimane, Lydia Hadjou, Sandra Hamaidi et Yasmine Taleb, sous la direction du jeune Ismail Khaldi.

Nadia Rahab