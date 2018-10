Le nouvel hôpital en service début 2019

Par DDK | Il ya 1 heure | 190 lecture(s)

Le nouvel hôpital de Souk El Tenine, implanté dans le périmètre urbain du chef-lieu communal, sera mis en service au cours des premiers mois de l’année 2019. Cette échéance a été avancée par un responsable de la direction de la santé et de la population, l’instance en charge du management de ce projet. «La superstructure est totalement achevée. Nous en sommes à la réalisation des travaux de finition des salles blanches, l’installation des fluides médicaux, des ascenseurs et de la climatisation», a fait savoir le responsable du maitre de l’ouvrage, informant que l’ultime opération est en voie de lancement. «Cette opération relative à l’acquisition des équipements est prise en charge. Nous avons besoin de quelques semaines de délai pour la mener à bon port», a-t-il informé. Revenant sur les péripéties de ce projet structurant, le responsable de la santé convient volontiers que le chantier a accusé beaucoup de retard. «Il y a eu des contraintes, notamment financières, et des impondérables avec lesquels nous avons dû composer. A présent, tous ces écueils ont été surmontés et il y a lieu de s’en féliciter», affirme-t-il. Très attendu par la population de cette région balnéaire, l’ouverture de cet équipement public promet de dessiner de meilleures perspectives en matière de couverture sanitaire et d’amélioration des prestations de soins. L’enjeu est de taille, compte tenu du nombre de circonscriptions que cet hôpital est appelé à desservir. «Ce nouvel hôpital nous a fait trépigner, tant il a mis beaucoup de temps pour se concrétiser. Ici, les gens ne jurent que par son ouverture, car ils sont éreintés par les longs déplacements qu’ils doivent effectuer jusqu’à la ville de Bgayet», dira un citoyen de la commune de Melbou.

N Maouche.