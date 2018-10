Les risques psychosociaux au travail en débat

Par DDK | Il ya 1 heure | 110 lecture(s)

L'université Abderrahmane Mira de Béjaïa, faculté des sciences humaines et sociales, organise le 6 novembre prochain un Colloque national ayant pour thème «Les risques psychosociaux au travail : diagnostic et prévention», au niveau de l'université de Béjaïa, Campus Aboudaou. Dans leur argumentaire, les organisateurs soulignent que : «Le monde du travail a connu au cours des dernières décennies, de profondes transformations, aussi bien dans son contenu que dans son organisation. Ces modifications se traduisent notamment par une intensification et une densification du travail, une réduction des marges de manœuvre, une carence des ressources individuelles et organisationnelles (Gollac & Volkoff, 2000). Cependant, le travail revêt une importance qui dépasse largement sa connotation classique. Car, s’il est admis aujourd'hui que le travail est moins exigeant physiquement, il l'est paradoxalement bien davantage sur les plans psychologique et émotionnel. Il ne peut plus être réduit à sa valeur économique et instrumentale, puisqu'il occupe désormais une place centrale dans l'identification sociale et l'accomplissement personnel. De plus qu'il détermine le rang social de la personne et les relations humaines, il est considéré comme un lieu de sociabilité par excellence. Pour comprendre les mécanismes qui contribuent à la construction et au maintien de la santé au travail, et pour cerner les interactions complexes entre le travail, l'être humain et sa santé psychique, plusieurs disciplines et courants de recherche ont proposé des modèles explicatifs et des méthodes d'investigation selon le contexte socioculturel et scientifique, et des moyens d'action à mettre en œuvre et développer des organisations saines.» Par ailleurs, les objectifs assignés à ce colloque sont : Faire un constat sur les connaissances actuelles et propulser plus de lumière sur la complexité et la réalité du phénomène, déterminer les besoins de recherche et explorer les pistes d’actions possibles pour les outils de diagnostic d’abord. Puis, les stratégies de prévention de ces risques psychosociaux pour développer des organisations saines, et créer une dynamique d’échanges sur la question des risques psychosociaux au travail au niveau national. S’agissant des axes retenus, il y a les approches théoriques des risques psychosociaux au travail : définition, typologie, évaluation des risques psychosociaux au travail : causes et conséquences, et enfin, agir sur les risques psychosociaux au travail : quelles stratégies de prévention?

Rachid Z.