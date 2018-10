Baisse de 8,2% de la croissance dans les hydrocarbures

Par DDK | Il ya 1 heure | 131 lecture(s)

Le produit intérieur brut (PIB) de l’Algérie a connu une croissance de 0,7% au 2e trimestre 2018 par rapport au même trimestre de l’année 2017, selon l'Office national des statistiques (ONS). Cependant, la croissance du secteur des hydrocarbures s'est caractérisée par une baisse de 8,2% au 2e trimestre de cette année, comparativement à la même période de 2017. Pour ce qui est du taux de croissance du PIB hors hydrocarbures, la même source affirme qu’il a été de 2,8% au cours du 2e trimestre 2018 par rapport à la même période de 2017. Pour l'ONS, la croissance du PIB hors hydrocarbures reste «appréciable», tirée essentiellement du secteur agricole. En effet, cette filière a enregistré une performance soutenue de 8,9% durant le 2e trimestre 2018 contre 0,7% au 2e trimestre 2017. L’ONS a indiqué, dans ce cadre, que d’autres secteurs ont également participé à cette performance du PIB hors hydrocarbures. Il s'agit, en premier lieu, du secteur du bâtiment, travaux publics et hydraulique (BTPH) y compris services et travaux publics pétroliers, qui a réalisé une croissance de 3%.Une croissance positive a également concerné les secteurs de l'industrie (+2,1%), des services marchands (+2,6%) et des services non marchands (+1,7%), a encore souligné la même source. Les services marchands sont les transports et communications, le commerce, les services fournis aux entreprises et aux ménages ainsi que les hôtels-cafés-restaurants. Quant aux services non marchands, ils concernent les affaires immobilières, les services financiers et les administrations publiques. En valeurs courantes, le PIB du 2e trimestre 2018 a connu une croissance importante de 9,3% par rapport à la même période l'année dernière. Dans ce sens, la hausse du niveau général des prix au 2e trimestre 2018 a été de 8,6% contre 3,5% pour la même période de l'année précédente. «Cette hausse du déflateur du PIB s'explique essentiellement par la hausse des prix des hydrocarbures», ajoute l’ONS.

L. O. CH