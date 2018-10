14 morts et 28 blessés en 48 heures

Par DDK | Il ya 1 heure | 135 lecture(s)

Les services de la Protection civile ont fait état de 14 personnes qui ont trouvé la mort et 28 autres blessées suite à plusieurs accidents de la circulation routière survenus en deux jours, au niveau national. «Durant la période allant du 25 au 27 octobre 2018, plusieurs accidents de la circulation ont été enregistrés, dont 13 mortels, ayant causé le décès 14 personnes et des blessures à 28 autres blessés, traitées sur place puis évacuées vers les structures hospitalières par les éléments de la Protection civile», indique le bilan rendu public, hier, par la Direction générale de la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya d’Oran «avec deux personnes décédés suite à une collision entre deux motocyclistes et un véhicule léger, sur le chemin de wilaya N°84, commune d’Aïn Turk». Par ailleurs, durant la même période, les unités de la Protection civile ont opéré 4 853 interventions, en réponse à des appels de secours, suite à des accidents de la circulation, des accidents domestiques, des évacuations sanitaire, extinctions d’incendies et dispositifs de sécurité, etc. A noter l’intervention des secours de la Protection civile pour l’extinction de sept incendies divers et urbains à travers les wilayas de : Alger, Annaba, Sétif, Constantine, Skikda, Tamanrasset et Boumerdès. Ces incendies ont causé «des gênes respiratoires à 17 personnes, dont neuf à Constantine, dans la ville Ali Mendjeli, commune d’El Khroub, et huit à Sétif, commune de Boussalem, suite à des incendies d’habitations». A souligner, également, l’intervention des éléments de la Protection civile de la wilaya de Tissemsilt, «pour le repêchage et l’évacuation à la morgue de l’hôpital Bordj Bou Naama, d’une personne décédée, suite à un éboulement de terrain survenu dans une galerie au niveau d’une mine exploitée, au lieu-dit Sidi Omar, commune de Boukaid».

Samira Saïdj