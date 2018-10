20 000 arbustes Plantés

Par DDK | Il ya 1 heure | 154 lecture(s)

Comme il est de coutume depuis plusieurs années, Béjaïa, à l’instar des autres wilayas du pays, a célébré, avant-hier, la journée nationale de l’arbre, qui coïncide avec la date du 25 octobre de chaque année. Placée sous le thème «Une foret urbaine pour une vie saine», cette journée a été marquée par la présence des responsables de la conservation des forêts, de la gendarmerie, de la pêche, de l’agriculture, du mouvement associatif et des élèves de l’école primaire de Sidi Ahmed du chef-lieu de wilaya. Cette célébration s’est faite sous-forme de nettoiement et de reboisement avec la plantation de quelques centaines d’arbustes au niveau de la forêt urbaine de Sidi Ahmed. Les objectifs de cette fête nationale est de créer des traditions de reforestation des espaces forestiers et urbains et d'inculquer le sens civique et patriotique aux jeunes générations. Par ailleurs, il y a eu une caravane de reboisement et de nettoiement au cœur de la forêt d’Akfadou, organisée par le conseil de jeunes de la localité, à laquelle ont pris part, les autorités locales et membres du mouvement associatif. La campagne de reboisement a été lancée au niveau de la wilaya en ce 25 octobre, laquelle s’étalera jusqu’au 21 mars, premier jour de printemps, avec l’objectif de concrétiser le programme de plantation de 20.000 arbustes. Il est utile de rappeler qu'en septembre 1999, le conseil du gouvernement a adopté le plan national de reboisement qui porte sur un objectif de plus de 1,2 million d'ha jusqu'à 2020.

A Gana.