La Protection civile lance une campagne

La Direction générale de la Protection civile a lancé, hier, une campagne nationale de prévention et de sensibilisation sur le danger d’asphyxie.

«La Direction Générale de la Protection Civile, convaincue du fait qu’il s’agit d’un problème de prise de conscience, lance une campagne de prévention et de sensibilisation des citoyens sur le danger d’asphyxie au niveau de l’ensemble du territoire national et ce, à partir du 28 octobre2018», lit-on dans le communiqué rendu public, hier, par la Direction générale de la Protection civile. Au cours de cette semaine, des journées portes ouvertes seront organisées au niveau des unités de la Protection Civile et des caravanes locales sillonneront les différentes localités pour faire de l’information de proximité et diffuser des messages à même sensibiliser les citoyens sur le danger d’asphyxie, et les comportements à adopter afin de préserver leurs vies et les dommages qui peuvent être générés. En effet, la Direction générale de la Protection civile invite les citoyens et les associations à prendre part à ces activités en se rapprochant de ses services au niveau des wilayas du pays. Les statistiques de la protection civile font ressortir «plus de 2928 personnes incommodées ou intoxiquées par les gaz brulés ou le CO sauvées, et 134 sont malheureusement décédées durant l’année écoulée, alors que 89 décès ont été enregistrés durant les 8 premiers mois de l’année en cours». La majorité des décès par asphyxie causés par des gaz sont dus, selon la même source, à une erreur de prévention en matière de sécurité. «Ces erreurs se résument, en général, dans la mauvaise ou le manque de ventilation, la non-conformité des équipements de chauffage, le mauvais montage et mise en œuvre de ces équipements par un personnel non qualifié», a indiqué le même document. Les mêmes services ont souligné l’importance de vérifier les chaudières avant la période de froid, et de s’assurer que le conduit de cheminée soit en bon état et que l’évacuation des fumées s’effectue en dehors de l’immeuble. «Il existe sur le marché des détecteurs de monoxyde de carbone, pour lesquels des procédures d’évaluation sont en cours. Cependant, ces détecteurs ne suffisent pas pour éviter les intoxications. La prévention des intoxications passe donc prioritairement par l’entretien et la vérification réguliers des appareils à combustion, la bonne ventilation des locaux et l’utilisation appropriée des chauffages d’appoint», a encore précisé la même source.

Samira Saïdj